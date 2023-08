Interdições e mudanças no trânsito continuam nesta quarta-feira (09) em Belém

As interdições e mudanças no trânsito de Belém continuam nesta quarta-feira (09) em Belém devido a realização da Cúpula da Amazônia. As interdições continuam nas vias na proximidade do Hangar - Centro de Convenções da Amazônia, devido a realização da Cúpula da Amazônia, no bairro do Marco. Dentre as vias interditadas estão a avenida Almirante Barroso com avenida Doutor Freitas; avenida Júlio César com Brigadeiro Protasio; e avenida Doutor Freitas com avenida Visconde de Inhaúma. As interdições se manterão até o final do evento hoje.

🚧Informamos que nesta quarta-feira 09 continuam as interdições nas vias na área do Hangar, devido o evento. Vias interditadas:

🔴Alte Barroso com Dr Freitas

🔴Júlio César co Protasio

🔴Dr Freitas com Visconde

⚠️Pedimos quem puder evitar a área e acessem rotas alternativas. pic.twitter.com/M2SNKNNwPX — SeMOB - Belém (@SeMOB_Bel) August 9, 2023

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) orienta os motoristas e pedestres a pegarem rotas alternativas para evitar a área. As mudanças no trânsito começaram a meia-noite de terça-feira, 8, com a alteração nas avenidas Brigadeiro Protásio, que foi fechada nos dois sentidos; na avenida Dr. Freitas, no sentido avenidas Almirante Barroso/Visconde de Inhaúma, e no sentido avenidas Visconde de Inhaúma/ Duque de Caxias. Além da avenida Duque de Caxias, no sentido avenida Dr. Freitas e trav. Alferes Costa.

A Semob conta com um efetivo de 56 agentes de trânsito e de transporte, com o apoio de 11 viaturas e 9 motocicletas que atuaram respectivamente no fechamento de vias, orientação a condutores e pedestres e na orientação a motoristas de ônibus e usuários do transporte coletivo por ônibus, nos locais de desvios no trânsito da cidade. A operação no trânsito tem o apoio da Guarda Municipal (GMB), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PA), Polícia Militar (PM) e Polícia Federal (PF).