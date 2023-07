Intensa movimentação marca saída de Belém no último fim de semana de julho

O último fim de semana de julho é marcado por intensa movimentação no Terminal Rodoviário de Belém. Nesta sexta-feira, 28, o fluxo de pessoas comprando passagens e aguardando para sair da capital paraense rumo aos balneários nos municípios do interior gerou grandes filas nos principais pontos de embarque da cidade.

José Maria (Reprodução: Thiago Gomes)

Conforme a Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart), a expectativa é que aproximadamente 19.800 pessoas embarquem e desembarquem no terminal de São Brás. Essa intensa movimentação acabou alterando os planos de José Maria de Oliveira, de 72 anos. O idoso pretendia viajar para o município de Curuçá, mas a passagem que faz a rota direto para o local havia acabado.

“Eu cheguei e tinha acabado. Agora vou ter que esperar o ônibus para Castanhal e de lá que vou embarcar para Curuçá. Eu tô indo sozinho para visitar meus familiares que não vejo há mais de quatro anos. Queria chegar mais cedo, só que quando fui atrás da passagem, não tinha mais, tá tudo esgotado”, relata.

De acordo com o Sinart, no quarto fim de semana cerca de 16.500 pessoas estarão embarcando do terminal para outros municípios e estados. Da mesma maneira, 3.300 pessoas também estarão chegando à capital paraense. Ana Paula Passos, que é professora, esteve no terminal de São Brás para comprar sete passagens para o município de Cametá. Segundo ela, já é costume que a família se reúna para aproveitar as férias escolares.

“A família toda vai dar uma volta no interior. A gente gosta de combinar para todo mundo ir junto, marcamos uma data e viajamos. Já tinha comprado quatro e agora comprei mais sete porque a família é grande. Eu ainda enfrentei dificuldades porque tinha muita gente aqui e a passagem acabou muito rápido, então tive que optar por outra empresa”, diz.

Embarque para Mosqueiro

Sara Lopes (Reprodução: Thiago Gomes)

Na praça Araújo Martins, em São Brás, se formou uma grande fila para embarcar nos ônibus rumo a Mosqueiro e também para as outras localidades próximas ao distrito. Sara Lopes, que é promotora de vendas, estava aguardando para conseguir entrar no ônibus. Segundo ela, apesar da grande movimentação, não houve tanta demora.

“Eu tô há cerca de uma hora e meia esperando aqui e tem muita gente querendo ir para Mosqueiro. Mas os ônibus até que não estão demorando, a questão é a quantidade de gente. Eu era a última da fila e to quase para entrar, então acho que tá sendo tranquilo”, afirma.

Rosileide Barbosa (Reprodução: Thiago Gomes)

Rosileide Barbosa também aguardava junto com os cinco filhos para entrar no ônibus que ia para Mosqueiro. Ela disse que pretendia descer na área conhecida como furo da Marinha para visitar alguns amigos e depois iria direto para a bucólica aproveitar a praia.

“Vamos para o Furo da Marinha, mas já está tudo programado para irmos para a praia também. Esse é o primeiro fim de semana das férias que conseguimos viajar, então queremos aproveitar bastante, nos distrair dos problemas pessoais”, declara.