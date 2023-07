Governo do Pará destaca a importância de manter uma alimentação saudável no verão

As férias escolares estão na reta final, mas ainda dá tempo de aproveitar a estação mais quente do ano. Com as temperaturas mais altas, é preciso ter cuidado para que os dias de praia, piscina e diversão não se transformem em um verdadeiro transtorno. O período do verão requer uma atenção maior com a alimentação e, principalmente, a hidratação. Pensando nisso, o Governo do Pará destaca a importância de manter uma alimentação adequada durante essa época.

Nos dias mais quentes, tendemos a transpirar mais e perder mais água. Além disso, o apetite pode ficar reduzido devido ao calor intenso. Por isso, garantir a nutrição adequada é fundamental.

Uma forma de manter o organismo nutrido é adotar uma alimentação saudável. Durante a estação, é importante dar prioridade para alimentos frescos, leves e que ajudem o corpo a repor a água perdida pelo suor.

Alimentos adequados

A primeira dica é priorizar alimentos leves e de fácil digestão, incluindo frutas com alto teor de água, como melancia, melão, abacaxi e laranja. A orientação é consumir as frutas in natura, como suco ou como uma deliciosa salada de frutas.

Nas refeições, inclua saladas variadas, com vegetais crus como alface, agrião, cenoura, pepino e tomate. Para deixar a refeição completa, acrescente uma fonte de proteína, como frango grelhado, carnes magras ou tofu. Quem ama churrasco, também pode aproveitar a época para se deliciar com espetinhos de frango, carnes com pouca ou sem gordura, além de legumes assados na brasa. Alimentos mais gordurosos e pesados devem ser evitados nos dias mais quentes, como feijoada e frituras.

Cuidados com higiene e conservação

Muita gente costuma almoçar em barracas e vendedores ambulantes na praia. Mas é preciso ter atenção com os locais onde esses alimentos serão consumidos, já que eles podem oferecer sérios riscos à saúde. Fique atento à higiene do local e da pessoa que prepara o produto que será consumido. Uma boa dica é levar alimentos de casa para evitar comprar na rua, como frutas e sanduíches.

Quando for levar os alimentos, se atente à conservação dos mesmos. Devido ao calor intenso, alimentos conservados em temperatura ambiente têm maior chance de contaminação e proliferação de bactérias. Uma boa opção é armazenar os alimentos em uma caixa ou bolsa térmica, que garantem uma maior durabilidade dos produtos.

Mantenha-se hidratado

A melhor dica para manter o corpo hidratado, sem dúvidas, é a água. Mas além dela, é possível consumir algumas bebidas que também são aliadas da hidratação na estação mais quente do ano. A água de coco é uma excelente alternativa de hidratação, assim como os sucos naturais. Mas é importante destacar que nenhuma bebida deve substituir a água.