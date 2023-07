Paraenses vão ter final de semana ensolarado na despedida das férias

Os paraenses vão contar com sol nas manhãs desta sextafeira (28), sábado (29) e domingo (30), na Região Metropolitana de Belém, na Ilha do Mosqueiro e em Salinópolis, neste último final de semana da temporada de férias de julho. A previsão é do 1º Distrito de Meteorologia da Amazônia (1º Disme) do Inmet.

Segundo o coordenador do 1º Disme, Adriróseo Santos, pela tarde e noite nesses três lugares no final de semana haverá chuvas predominantemente na forma de pancadas (com intensidade e rápida duração). Essas chuvas amenizarão as altas temperaturas previstas para esse período.

Em Belém

Nesta sexta-feira (28), a temperatura mínima em Belém será de 23°C e a máxima, de 35°C. Pela manhã, haverá poucas nuvens. À tarde, haverá incidência de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas (de pequeno porte). À noite, muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada.

No sábado (29), a temperatura mínima será de 24°C e a máxima, de 34°C. Incidência de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Já no domingo (30), a temperatura mínima vai ser de 24°C e máxima, de 34 °C, com nuvens e chuvas isoladas.

Na Ilha do Mosqueiro

A previsão para esse point do Verão 2023 do Pará é de temperaturas e chuvas idênticas às de Belém. Em Mosqueiro, haverá circulação de brisa, o que vai contribuir para diminuir a temperatura elevada nas áreas da "Bucólica".

Salinas

Para Salinópólis, também no nordeste do Pará, a temperatura para os três dias do final de semana se situará na faixa de 24°C a mínima e de 31'° C a máxima, nesta sexta-feira (28).

Pela manhã, ocorrerá a formação de muitas nuvens (mas haverá sol), e, à tarde, serão observadas muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já à noite, haverá muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas.

Para este sábado (29), está prevista temperatura mínima de 24° C. A temperatura máxima prevista é de 32 °C. Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas estão previstas para o dia.

No domingo (30), Salinas vai apresentar temperatura mínima de 25°C e máxima de 32 °C , com muitas nuvens com chuva isolada à tarde e noite.

Marés

Não estão previstas marés altas em Belém, neste final de semana. Na Ilha do Mosqueiro, a maré atingirá a faixa de 3.4 metros às 8h19 de domingo (30).

Em Salinas, serão observadas marés altas nesta sexta-feira, no sábado e no domingo.

Confira as marés, neste final de semana, no Porto de Belém, na Ilha de Mosqueiro e no Fundeadouro de Salinópolis:



Porto de Belém

Sexta-feira (28):

00h43 - 1.0 m

06h32 - 2.9 m

14h02 - 0.8 m

19h13 - 2.6 m

Sábado (29):

01h54 - 1.0 m

07h34 - 3.0 m

15h08 - 0.7 m

2036 2.7

Domingo (30):

03h08 - 0.8 m

08h47 - 3.1 m

16h19 - 0.7 m

21h45 - 2.9 m

Mosqueiro

Sextafeira (28):

00h02 - 1.1 m

06h23 - 3.1 m

13h08 - 1.1 m

19h00 - 2.8 m

Sábado (29):

01h11 - 1.0 m

07h21 - 3.2 m

14h30 - 0.9 m

20h04 - 2.9 m

Domingo (30):

02h13 - 0.9 m

08h19 - 3.4 m

15h53 - 0.7 m

21h09 - 3.1 m

Salinópolis

Sexta-feira (28):

02h24 - 4.2 m

09h04 - 1.3 m

15h08 - 4.0 m

21h30 - 1.5 m

Sábado (29):

03h32 - 4.4 m

10h17 - 1.1 m

16h21 - 4.1 m

22h45 - 1.3 m

Domingo (30):

04h38 - 4.6 m

11h36 - 0.9 m

17h34 - 4.3 m

Fonte: Tábua das Marés da Marinha do Brasil