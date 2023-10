Instituto Tecnológico da Vale abre processo seletivo para Pós-graduação em Uso Sustentável

O Instituto Tecnológico Vale - Desenvolvimento Sustentável (ITV-DS), está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso de Mestrado Profissional em Uso Sustentável de Recursos Naturais em Regiões Tropicais, da turma de 2024. Ao todo, estão disponíveis 20 vagas para preenchimento, abertas até o dia 20 de outubro, no site da ITV-DS. A proposta é destinada aos interessados nas temáticas de uso sustentável de recursos naturais e desenvolvimento sustentável.

Serão três etapas que compõem o processo seletivo: análise documental, pontuação do currículo e do plano de trabalho e, por fim, uma entrevista e teste de conhecimentos em inglês. Com a finalização da seleção, serão distribuídas 10 bolsas de estudos para os alunos que tiverem o melhor desempenho e que não tenham nenhum vínculo empregatício.

As vagas possuem duas linhas de pesquisa: "Socioeconomia e Sustentabilidade na Mineração" e "Uso Sustentável dos Recursos Biológicos". O curso pretende formar profissionais capazes de realizar análises críticas sobre a utilização sustentável dos recursos naturais. O mestrado também proporciona aos alunos a oportunidade de trabalhar com exemplos práticos e casos reais.

“A chamada para novos estudantes do mestrado é um momento de muita alegria. O ITV se abre para o treinamento de jovens cientistas com foco no desenvolvimento do talento local em um ambiente de pesquisa de ponta”, diz Guilherme Oliveira, diretor científico do ITV-DS.

A coordenadora do programa, Tereza Gianinni, também comenta sobre o diferencial do curso promovido pelo ITV DS. "Como somos um mestrado profissional, nosso diferencial é que os alunos podem se dedicar a pesquisas aplicadas, sempre em busca das melhores soluções para a sustentabilidade.", afirma a pesquisadora.

(*Vitória Reimão, estagiária de jornalismo sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do caderno de Cidades)