Uepa divulga segunda repescagem do Processo Seletivo de 2023

Nesta sexta-feira (31), a Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou a segunda repescagem do Processo Seletivo (Prosel) deste ano. Os candidatos convocados devem realizar a pré-matrícula online até domingo (2).

Para os aprovados nas cotas étnico-raciais, será necessária a validação da autodeclaração. Os candidatos deverão passar pelas bancas de heteroidentificação onde foram aprovados, na próxima segunda-feira (03), das 9h às 13h, em todas as Coordenações de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) de cada campus.

Os calouros precisam comparecer ao Centro de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) entre os dias 3 e 4 de abril para a confirmação da matrícula. Os candidatos chamados do campus Ananindeua devem apresentar a documentação em Belém, no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE). Já os candidatos aprovados em Parauapebas, devem levar a documentação ao Centro Universitário de Parauapebas, localizado na quadra Especial, R. A, do bairro da Cidade Nova.

Os estudantes deverão apresentar os seguintes documentos: Declaração de Ocupação de Vaga Única impressa; Carteira de Identidade; Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); Certidão de Nascimento ou Casamento; Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino); uma foto 3 x 4 recente (colorida); Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição; Histórico Escolar do Ensino Médio; Certificado de Conclusão do Ensino Médio; Comprovante de Residência (recente e que contenha CEP) e Formulário de Autodeclaração.

Serviço

31/03, 01 e 02/04/2023: Matrícula online (pré-matrícula)



03/04/2023: Verificação da autodeclaração pelas bancas de heteroidentificação



03 e 04/04/2023: Confirmação de matrícula para todos os candidatos nas CRCAs de cada campus, com entrega obrigatória dos documentos

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)