instituição oferece 600 exames gratuitos de tireoide com tecnologia avançada em belém

A Afya Educação Médica Belém está ofertando 600 vagas gratuitas para exames de ultrassonografia, com foco na avaliação da glândula tireoide. A ação vai permitir que a comunidade tenha acesso a exames modernos, seguros e fundamentais para o diagnóstico precoce de diversas doenças.

Os atendimentos incluem análise convencional da tireoide, classificação TIR-RADS, que é um sistema utilizado para avaliar o risco de nódulos tireoidianos, e exame por Doppler, tecnologia que permite observar o fluxo sanguíneo e identificar possíveis alterações com mais precisão. Segundo o médico radiologista e professor da pós-graduação em ultrassonografia da instituição, Alan Cavalcante, o ultrassom é um grande aliado da saúde preventiva. "O ultrassom é um exame acessível, seguro e extremamente eficaz como ferramenta de rastreio. Ele permite identificar alterações precocemente, o que faz toda a diferença no tratamento e no acompanhamento de diversas doenças", disse.

Doenças consideradas silenciosas, como gordura no fígado, alterações na tireoide e cálculos renais ou biliares podem evoluir sem apresentar sintomas evidentes. Por isso, a realização de exames de rotina é essencial para detectar qualquer alteração ainda no início, aumentando as chances de tratamento eficaz e evitando complicações. A iniciativa da instituição também reforça o papel social da formação médica, aproximando estudantes da prática clínica ao mesmo tempo em que amplia o acesso da população a serviços de saúde de qualidade.

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Serviço:

O agendamento para o exame de ultrassom gratuito pode ser feito pelo WhatsApp: (91) 99126-7668.