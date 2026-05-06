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Inscrições para curso gratuito de Tai Chi Chuan na Uepa seguem abertas até sexta-feira (8)

Prática milenar chinesa combina movimentos suaves, respiração consciente e concentração mental

Ayla Ferreira
fonte

Cada turma conta com 25 vagas, que serão preenchidas por ordem de inscrição. (Foto: Divulgação | Instituto Confúcio)

O público interessado em aprender Tai Chi Chuan, arte marcial chinesa que combina movimentos suaves, respiração consciente e concentração mental, agora pode contar com aulas gratuitas da prática milenar. A Universidade do Estado do Pará (Uepa), por meio do Instituto Confúcio, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Tai Chi Chuan até 17h de sexta-feira (8), de forma online.

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Cada turma conta com 25 vagas, que serão preenchidas por ordem de inscrição. Podem participar alunos, professores, servidores da UEPA e também a comunidade em geral, desde que tenham no mínimo 15 anos completos.

As turmas disponíveis são:

Turma 1: terça-feira, das 14h30 às 16h, com início no dia 12 de maio;
Turma 2: sexta-feira, das 10h às 11h30, com início no dia 15 de maio.

As aulas serão realizadas no Campus III da UEPA – Educação Física, localizado na Av. João Paulo II, nº 817, no bairro do Marco, em Belém. A confirmação da vaga será enviada por e-mail no dia 11 de maio pela Secretaria do Instituto Confúcio. Caso o participante não receba a confirmação nesta data, significa que estará na lista de espera. As atividades seguem até o final do mês de junho.

Exercícios milenares

O Tai Chi Chuan combina movimentos que envolvem a respiração, a concentração e os preceitos da Medicina Tradicional Chinesa. Os movimentos são suaves, cíclicos, fluídos e requerem plena atenção mental, devendo ser comandados pelo centro do corpo (região do alto das coxas até a altura do umbigo).

Serviço

Inscrições para Curso Gratuito de Tai Chi Chuan na Uepa

Como se inscrever: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLDbfsOIrE0QHdotuuIqMvwZP4xKBWCk_f9ks_8JlMg2wOZA/viewform
Prazo: até 17h de sexta-feira (8)

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