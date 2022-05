Inmet explica a queda de temperatura em Belém; confira previsão para esta semana

A chuva do final da tarde desta segunda-feira (23), em Belém, causou frio na população e fez com que os termômetros em alguns pontos da cidade marcassem 19ºC, a exemplo do que está localizado na avenida Romulo Maiorana, esquina com a travessa Lomas Valentina. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima registrada nas estações meteorológicas foi de 21.8 ºC, no entanto, há uma explicação para a queda na temperatura aparente nas ruas.

O meteorologista José Raimundo Abreu explica que o decréscimo aparente nos termômetros da cidade, entre às 17h e às 22h, foi devido à chuva gelada da tarde, originada das Nuvens Cumulonimbus.

"A chuva da tarde era gelada, originada de Cumulonimbus [nuvens capazes de produzir granizo, trovões e raios], com rajadas de vento. Isso contribuiu para que as temperaturas tivessem um decréscimo e permanecessem de 21.8ºC a 22ºC, das 17h às 22h. Teve um decréscimo de 1 a 2 graus, em relação aos dias anteriores. Normalmente a temperatura mínima no final da tarde, início da noite, oscila entre 24ºC e 25ºC", explicou.

Para o meteorologista, a explicação do registro de 19ºC em alguns pontos, deve-se à condição do ar e a chuva gelada. José informou que o sensor da temperatura do termômetro da rua está exposto às condições ao redor - exposto à atmosfera. A chuva das 17h, ocasionada de nuvens cumulonimbus, normalmente, formam gelo dentro da nuvem e a água ao tocar no mecanismo, produziu esses dados.

"Nas correntes de ar descendente, veio rajadas de vento. Então, a água que tocou neste termômetro, era fria. Logo teve um declínio e reduziu a temperatura na hora da chuva. Com a predominância que ficou o vento, houve um declínio dos termômetros expostos às intempéries do tempo. E por isso até as 22h da noite, com a predominância dos ventos, na estação estava marcando 21.8C [enquanto na rua marcava 19ºC]", complementou.

Chuva de segunda-feira bateu a média histórica de maio

Segundo análises do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva da tarde desta terça-feira (24) superou a média histórica dos últimos 30 anos, de 323.6, prevista para o mês de maio. "É uma diretriz do INMET, junto a Organização Meteorológica Mundial: pegamos os últimos 30 anos, soma daquele mês e divide por trinta, aí nós obtemos a média. Então a média histórica de maio é de 323.6 e a chuva de ontem foi de 30 milímetros, com 317 que já tínhamos registrado, foi para 347 milímetros. Na chuva de ontem ultrapassamos a média de 30 anos do mês de maio", explicou.

José Raimundo, após analisar os dados disponíveis aponta para uma melhora no tempo para o final do mês de maio e início do mês de junho. Ele diz que teremos mais sol entre nuvens e menos céu totalmente encobertos e as chuvas tendem a do final da tarde e início da noite ficarão menos frequentes e intensas. "A tendência é a melhoria para o restante do mês, teremos céu com sol da manhã e no decorrer do dia. Mas ainda são esperados mais 60 ou 70 milímetros de chuva até o final do mês", comentou.

A temperatura mínima em Belém para os próximos dias, até ao final do mês, está entre 22ºC e 24CºC, já a máxima será de 32ºC a 34ºC.

Para os municípios da região Nordeste paraense, José Raimundo afirma que o índice pluviométrico irá diminuir e as chuvas que transbordam os rios, serão de menores intensidades.

"Final de maio e início de junho, estamos esperando uma regularidade para o potencial de chuvas que ocorreram em Belém e na região do Nordeste paraense, região que alagou. Devido Ondas de Ventos de Leste [ondas que se deslocam da costa do continente africano, até o litoral leste do Brasil], com isso tivemos alguns volumes de chuvas, em alguns pontos chegamos a em 6h de chuva, o que ocasionou o transbordamento de rios. A população do nordeste paraense, terá as chuvas em, menores intensidade e com menor frequência: Ourem, Irituia, Capitão Poço, Primavera, etc. Vai melhorar", finalizou.