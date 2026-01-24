Capa Jornal Amazônia
Influenza: Belém ampliará vacinação para grupos prioritários a partir de segunda-feira (26)

Segundo a Sesma, o objetivo é ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção contra os vírus respiratórios

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Igor Mota / O Liberal)

Belém irá ampliar a vacinação contra a influenza para os grupos prioritários a partir de segunda-feira (26), com dois novos postos de imunização funcionando das 10h às 17h: um no shopping Bosque Grão-Pará, no Bengui, e outro no Pátio Belém, em Batista Campos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), o objetivo é ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção contra os vírus respiratórios. A imunização nos dois locais seguirá até o dia 30 de janeiro. 

A ação integra a campanha de vacinação contra a influenza, iniciada em 3 de novembro de 2025 e com vigência até 28 de fevereiro de 2026. A estratégia leva em consideração três fatores principais: o período do inverno amazônico, marcado pela maior circulação de vírus respiratórios; a baixa procura pela vacina contra a influenza entre os públicos prioritários; e a ampliação do acesso à imunização, com a instalação de postos em locais de grande circulação, para facilitar a adesão da população.

Influenza lidera a baixa adesão em Belém

Anteriormente, a Sesma divulgou que, entre os imunizantes com menor cobertura em Belém, a vacina contra a influenza apresenta o cenário mais preocupante, com apenas 12,60% de cobertura. A campanha, iniciada no dia 3 de novembro de 2025, segue até 28 de fevereiro deste ano e é direcionada exclusivamente aos grupos prioritários, como crianças de 6 meses a 6 anos, idosos e gestantes.

A Sesma aponta que a baixa adesão preocupa por atingir públicos mais suscetíveis às formas graves da doença, que concentram maior risco de internações, complicações e óbitos por influenza. Mesmo com a vacina disponível durante todo o período da campanha, a procura segue abaixo do esperado. A baixa cobertura vacinal contra a influenza ocorre em todo o Brasil. No entanto, na região Norte, a campanha começou em novembro, em função das condições climáticas, enquanto nas demais regiões se iniciou em março. 

Serviço

Intensificação da vacinação contra o vírus da influenza

Data: 26 a 30 de janeiro
Horário: 10h às 17h
Local: Shoppings Bosque Grão-Pará e Pátio Belém
Público-alvo: Grupos prioritários

