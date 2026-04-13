Incêndio destrói casa no Curió-Utinga e mobiliza campanha solidária em Belém

Uma campanha solidária foi iniciada para ajudar a moradora que teve a casa destruída por um incêndio na noite do último domingo (12), no bairro do Curió-Utinga, em Belém.

O imóvel atingido fica localizado na Passagem Gaspar Dutra, com acesso pela Rua do Utinga. Diante da situação, amigos, vizinhos e voluntários organizaram uma campanha solidária para arrecadar doações que possam auxiliar a vítima a recomeçar. Estão sendo recebidos itens como roupas, alimentos, móveis e produtos de higiene pessoal. Contatos: 9199866-0305 (Silene) ou 9198255-3033 (Natália).

Quem desejar contribuir também pode fazer doações em dinheiro por meio de transferência via Pix, utilizando a chave CPF 59787325234, em nome de Josylene Martins de Brito. A mobilização busca amenizar as perdas e oferecer apoio neste momento de dificuldade.

De acordo com informações preliminares, não houve registro de feridos. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuaram no combate às chamas, evitando que o fogo se alastrasse para residências vizinhas.

O incêndio causou apreensão entre os moradores da área, que acompanharam o trabalho dos militares durante a ocorrência. Até o momento, ainda não há confirmação sobre a extensão total dos prejuízos. As causas do incêndio permanecem desconhecidas e deverão ser apuradas por meio de perícia.

