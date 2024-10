Incêndio atinge mata do Parque Estadual do Utinga, em Belém

Um incêndio foi registrado na tarde desta quarta-feira (23/10), em uma área de mata do Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, em Belém, conforme informações do Centro Integrado de Operações (Ciop). O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado por volta das 14h para conter as chamas. Após cerca de duas horas de trabalho, o fogo foi controlado.

Incêndio em área de mata do Parque Estadual do Utinga começou por volta das 14h. (Reprodução /Redes sociais)

O tenente Modesto, do comando-geral do CBMPA, disse que o acionamento da corporação foi feito por agentes do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), da Polícia Militar do Pará (PMPA). Quando chegaram ao local, os militares do corpo de bombeiros encontraram chamas altas tomando conta de uma parte da vegetação.

"Ao chegarmos aqui, o incêndio se apresentava com as chamas altas, mas conseguimos combater o sinistro por volta das 16h. A princípio, não conseguimos saber o que causou o incêndio. Só após uma perícia. Mas já não há mais perigo", comentou o bombeiro.

O tenente informa, ainda, que incêndios em área de mata têm sido mais frequentes pelo menos desde agosto, quando o período mais quente facilita a propagação das chamas em áreas onde a vegetação está mais seca. "Por isso, é importante a população evitar colocar fogo em lixo, entulhos, porque, devido a vegetação estar seca, o incêndio se alastra muito rápido", orienta.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), responsável pela gerência do Parque do Utinga, para obter um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.