Imagem Peregrina encerra ciclo de visitas às regiões episcopais da Arquidiocese de Belém

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré encerra, nos dias 29 e 30 de novembro, a partir das 7h, o ciclo 2025 de visitas às regiões episcopais da Arquidiocese de Belém. A última programação do ano será realizada na Região Santa Cruz, que reúne bairros como Castanheira, Marambaia, Souza, Pedreira, Val-de-Cans, Telégrafo, Marco, Sacramenta, Curió-Utinga e Barreiro.

A Região Episcopal Santa Cruz é conduzida pelo padre Gabriel Paz, vigário e pároco da Paróquia Santa Teresinha da Amazônia. Ao todo, o território reúne 14 paróquias, um santuário e duas áreas missionárias: São João Bosco (Sacramenta) e Nossa Senhora da Esperança (Telégrafo).

Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré, a visita é sempre marcada pela forte participação dos fiéis. “Chegar à última região é sempre emocionante. Vemos nos rostos das pessoas a gratidão e o carinho com que a Imagem é recebida”, afirma Antônio Sousa, coordenador da diretoria no biênio 2025/2026. “A visita à Região Santa Cruz encerra este ciclo, alimentando a fé e preparando nossos corações para o próximo Círio.”

Desde março de 2022, a Imagem percorre paróquias e comunidades com ações de evangelização, celebrações e momentos de devoção. Em 2025, oito regiões receberam a visita: Santa Maria Goretti, Sant’Ana, São João Batista, Coração Eucarístico de Jesus, São Vicente de Paulo, Nossa Senhora do Ó, Menino Deus e, por fim, Santa Cruz. O ciclo será retomado em março de 2026.

Programação da visita da Imagem Peregrina à Região Santa Cruz

Sábado (29/11)

07h - Paróquia São Raimundo

08h30 - Paróquia Perpétuo Socorro

10h - Paróquia São Benedito

11h30 - Paróquia Providência

13h - Paróquia São Geraldo

14h30 - Área Missionária São João Bosco

16h - Área Missionária Nossa Senhora da Esperança

17h30 - Paróquia São Sebastião

19h - Paróquia Jesus Ressuscitado

Observação: a Imagem não permanecerá em vigília na Paróquia Jesus Ressuscitado e retornará à Basílica Santuário.

Domingo (30/11)

07h - Paróquia São Jorge

08h30 - Paróquia Imaculada Conceição

10h - Paróquia São Francisco Xavier

11h30 - Paróquia São João Paulo II

13h - Paróquia Sagrada Família

14h30 - Paróquia Santa Teresinha da Amazônia

16h - Paróquia Santa Cruz

18h - Comunidade Caju

19h - Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida (missa de encerramento)