Imagem Peregrina encerra ciclo de visitas às regiões episcopais da Arquidiocese de Belém

Última etapa será nos dias 29 e 30 de novembro e inclui passagem por mais de 20 comunidades

Laura Serejo*
fonte

Visitas às Regiões Episcopais da Arquidiocese de Belém (Foto: Divulgação)

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré encerra, nos dias 29 e 30 de novembro, a partir das 7h, o ciclo 2025 de visitas às regiões episcopais da Arquidiocese de Belém. A última programação do ano será realizada na Região Santa Cruz, que reúne bairros como Castanheira, Marambaia, Souza, Pedreira, Val-de-Cans, Telégrafo, Marco, Sacramenta, Curió-Utinga e Barreiro.

A Região Episcopal Santa Cruz é conduzida pelo padre Gabriel Paz, vigário e pároco da Paróquia Santa Teresinha da Amazônia. Ao todo, o território reúne 14 paróquias, um santuário e duas áreas missionárias: São João Bosco (Sacramenta) e Nossa Senhora da Esperança (Telégrafo).

Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré, a visita é sempre marcada pela forte participação dos fiéis. “Chegar à última região é sempre emocionante. Vemos nos rostos das pessoas a gratidão e o carinho com que a Imagem é recebida”, afirma Antônio Sousa, coordenador da diretoria no biênio 2025/2026. “A visita à Região Santa Cruz encerra este ciclo, alimentando a fé e preparando nossos corações para o próximo Círio.”

Desde março de 2022, a Imagem percorre paróquias e comunidades com ações de evangelização, celebrações e momentos de devoção. Em 2025, oito regiões receberam a visita: Santa Maria Goretti, Sant’Ana, São João Batista, Coração Eucarístico de Jesus, São Vicente de Paulo, Nossa Senhora do Ó, Menino Deus e, por fim, Santa Cruz. O ciclo será retomado em março de 2026.

Programação da visita da Imagem Peregrina à Região Santa Cruz

Sábado (29/11)
07h - Paróquia São Raimundo
08h30 - Paróquia Perpétuo Socorro
10h - Paróquia São Benedito
11h30 - Paróquia Providência
13h - Paróquia São Geraldo
14h30 - Área Missionária São João Bosco
16h - Área Missionária Nossa Senhora da Esperança
17h30 - Paróquia São Sebastião
19h - Paróquia Jesus Ressuscitado

Observação: a Imagem não permanecerá em vigília na Paróquia Jesus Ressuscitado e retornará à Basílica Santuário.

Domingo (30/11)

  • 07h - Paróquia São Jorge
  • 08h30 - Paróquia Imaculada Conceição
  • 10h -  Paróquia São Francisco Xavier
  • 11h30 - Paróquia São João Paulo II
  • 13h - Paróquia Sagrada Família
  • 14h30 - Paróquia Santa Teresinha da Amazônia
  • 16h - Paróquia Santa Cruz
  • 18h - Comunidade Caju
  • 19h - Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida (missa de encerramento)
