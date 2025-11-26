Imagem Peregrina encerra ciclo de visitas às regiões episcopais da Arquidiocese de Belém
Última etapa será nos dias 29 e 30 de novembro e inclui passagem por mais de 20 comunidades
A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré encerra, nos dias 29 e 30 de novembro, a partir das 7h, o ciclo 2025 de visitas às regiões episcopais da Arquidiocese de Belém. A última programação do ano será realizada na Região Santa Cruz, que reúne bairros como Castanheira, Marambaia, Souza, Pedreira, Val-de-Cans, Telégrafo, Marco, Sacramenta, Curió-Utinga e Barreiro.
A Região Episcopal Santa Cruz é conduzida pelo padre Gabriel Paz, vigário e pároco da Paróquia Santa Teresinha da Amazônia. Ao todo, o território reúne 14 paróquias, um santuário e duas áreas missionárias: São João Bosco (Sacramenta) e Nossa Senhora da Esperança (Telégrafo).
Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré, a visita é sempre marcada pela forte participação dos fiéis. “Chegar à última região é sempre emocionante. Vemos nos rostos das pessoas a gratidão e o carinho com que a Imagem é recebida”, afirma Antônio Sousa, coordenador da diretoria no biênio 2025/2026. “A visita à Região Santa Cruz encerra este ciclo, alimentando a fé e preparando nossos corações para o próximo Círio.”
Desde março de 2022, a Imagem percorre paróquias e comunidades com ações de evangelização, celebrações e momentos de devoção. Em 2025, oito regiões receberam a visita: Santa Maria Goretti, Sant’Ana, São João Batista, Coração Eucarístico de Jesus, São Vicente de Paulo, Nossa Senhora do Ó, Menino Deus e, por fim, Santa Cruz. O ciclo será retomado em março de 2026.
Programação da visita da Imagem Peregrina à Região Santa Cruz
Sábado (29/11)
07h - Paróquia São Raimundo
08h30 - Paróquia Perpétuo Socorro
10h - Paróquia São Benedito
11h30 - Paróquia Providência
13h - Paróquia São Geraldo
14h30 - Área Missionária São João Bosco
16h - Área Missionária Nossa Senhora da Esperança
17h30 - Paróquia São Sebastião
19h - Paróquia Jesus Ressuscitado
Observação: a Imagem não permanecerá em vigília na Paróquia Jesus Ressuscitado e retornará à Basílica Santuário.
Domingo (30/11)
- 07h - Paróquia São Jorge
- 08h30 - Paróquia Imaculada Conceição
- 10h - Paróquia São Francisco Xavier
- 11h30 - Paróquia São João Paulo II
- 13h - Paróquia Sagrada Família
- 14h30 - Paróquia Santa Teresinha da Amazônia
- 16h - Paróquia Santa Cruz
- 18h - Comunidade Caju
- 19h - Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida (missa de encerramento)
