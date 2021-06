Ilha do Combu terá mapa de risco geológico pela primeira vez

Pela primeira vez, uma equipe do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) esteve na Ilha do Combu para realizar um levantamento de áreas de risco geológico na área. O trabalho inédito na região insular de Belém pretende mapear todas as áreas em que o processo de erosão coloca em risco a segurança de moradores e visitantes. A ação teve início na última sexta-feira (11) e está sendo realizada em parceria com a Comissão de Defesa Civil de Belém e com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio do Grupamento Fluvial, Polícia Civil e Defesa Civil Estadual.

O levantamento deverá servir como base para as ações de redução dos impactos causados pela ação da natureza e do homem, conforme explica a presidente da Comissão de Defesa Civil, Christiane Ferreira. "Neste primeiro momento, no Combu, além da área residencial incluímos também os locais onde há restaurantes e bares devido ao fluxo mais intenso de embarcações e pessoas nesta época do ano", detalhou.

Esta é a primeira vez que o CPRM realiza este mapeamento nas ilhas e distritos de Belém. Em 2012 e em 2106, um outro levantamento foi feito na capital paraense, mas apenas na área urbana do município. Este ano, a pedido da Defesa Civil de Belém, a identificação das áreas de risco será feita em toda a cidade.

A primeira etapa do mapeamento iniciou em fevereiro nos distritos de Mosqueiro e Outeiro. Na segunda etapa serão vistoriadas as 39 ilhas da cidade. A última parte do trabalho será a atualização do mapa da área urbana de Belém.

As setorizações de áreas de risco geológico são desenvolvidas em parceria com a Defesa Civil da cidade, exclusivamente em regiões onde existem edificações, nas quais há permanência humana e cartografam áreas de risco alto e muito alto.

A identificação dessas áreas é feita em campo e se baseia na observação das características morfológicas do terreno, na identificação de indícios de instabilidade de taludes e encostas, no histórico de ocorrência dos eventos adversos de natureza geológica e no grau de vulnerabilidade das construções e de seus moradores.