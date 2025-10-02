Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Igreja Batista Equatorial realiza campanha de doação de sangue com o Hemopa

Ação vista abastecer estoque de sangue do hemocentro para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré

Vito Gemaque
fonte

Igreja Batista Equatorial realizará ação de doação de sangue neste sábado (04) para abastecer estoque do Hemopa para o Círio. (Divulgação Igreja Batista Equatorial)

Uma simples doação de sangue pode salvar outras quatro vidas que necessitam de transfusão. A Igreja Batista Equatorial, do bairro do Castanheira, espera poder salvar aproximadamente 600 vidas com a doação de sangue de 150 pessoas que são esperadas no próximo sábado (04), das 9h às 16h. Essa é a primeira vez que a igreja localizada na passagem Boa Esperança, nº 330, próximo ao Castanheira Shopping, realiza uma grande coleta em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). A ação visa abastecer o estoque de sangue do hemocentro para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

O membro da diretoria da Igreja Batista Equatorial, Abimael Brelaz, ressalta a importância de doar sangue em benefício de pessoas que necessitam. “Estamos muito felizes em poder contribuir desta forma. Nos sentirmos úteis às pessoas, é uma sensação boa. Queremos ser úteis às pessoas que não conhecemos e talvez nunca conheçamos, e não podem dizer o obrigado. O objetivo é ajuda. A nossa igreja está empenhada, é uma igreja de bairro pequena. Estamos muito felizes com a alegria e muita gratidão a Deus de servir as pessoas”, destacou.

Os doadores precisam seguir algumas orientações. Os doadores precisam estar em boas condições de saúde. Podem ter entre 16 e 69 anos, porém os menores de idade precisam ter autorização por escrito dos responsáveis. Os doadores também precisam pesar mais de 50 Kg, estar bem alimentados, dormir no mínimo 5h na noite anterior. Os interessados devem levar documento oficial com foto, também serão aceitos identificação de aplicativos oficiais do governo como CNH Digital, Carteira de Trabalho Digital e Título de Eleitor Digital. Os doadores também podem fazer o pré-cadastro por um link de formulário (https://forms.gle/whKAgaKnuKEpuFzC7).

Abimael ressalta que se qualquer pessoa tiver interesse em doar deve ir no dia da doação. Muitas vezes as pessoas desistem antes de passar pela triagem do Hemopa por algum motivo. No local, haverá uma triagem para fazer o cadastro dos interessados e avaliar as condições de cada um. O sangue também passará por vários exames, que depois são disponibilizados para as pessoas gratuitamente. Os doadores também tem direito por lei a um dia de abono de falta pela doação de sangue.

“Todos vão passar pela triagem. Alguém que chegue lá de uma hora para outra também poderá doar, não é obrigatório fazer o pré-cadastro. Se você está na dúvida se pode doar vá lá! É a triagem que vai dizer se pode doar ou não”, destacou. A equipe do Hemopa também fará o cadastro de pessoas interessadas em doar medula óssea. Os doadores precisam ter entre 18 e 35 anos para fazer o cadastro.

A ação integra parte da comemoração de 63 anos da Igreja Batista Equatorial, que ocorreu no último dia 22 de setembro. A Igreja tem vários projetos voltados para a comunidade. “Temos cada vez mais investido em vidas e pessoas. Temos alguns projetos sociais, atendemos a comunidade com aulas de vôlei, futsal, pilates e jiu-jitsu, e queremos fazer mais. Não está só por quem está ao nosso redor, mas por todos. Esse quantitativo de pessoas que vem para o Círio é alto e o que podemos fazer mais para ajudar é a doação”, enfatizou Abismael.

Ação de Doação de Sangue da Igreja Batista Equatorial

Parceria com Fundação Hemopa

Data: sábado, dia 04

Horário: 9h às 16h

Requisitos: de 16 a 69 anos, ter mais de 50 Kg, estar bem alimentado e documento oficial com foto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

hemopa

doação de sangue
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

CONFIRMOU

'Ensaios da Anitta' já tem data para ser realizado em Belém; confira

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza

01.10.25 12h47

PREVISÂO DO TEMPO

Clima de Belém em novembro: veja como se preparar para a COP 30

O meteorologista José Raimundo Abreu revelou a previsão climática durante o evento global

01.10.25 6h00

AUTO DO CÍRIO

Auto do Círio é reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará

A votação foi aprovada nesta terça (30), em Santarém, após votação entre…

30.09.25 19h36

BELÉM 

Grupo Liberal celebra o dia do jornaleiro com homenagens e brindes

A analista de marketing do Grupo Liberal, Samara Souza, reforçou o papel estratégico dos jornaleiros para o relacionamento com os clientes.

30.09.25 13h46

MAIS LIDAS EM BELÉM

Saneamento

Quase 30 bairros ficarão sem água em Belém e Ananindeua a partir desta terça-feira (30); veja quais

Saiba quais os bairros, horários e dias que a água será interrompida

29.09.25 12h30

EMBARCAÇÂO HISTÓRICA

Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço

A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)

26.09.25 18h57

Belém

Belenenses visitam maior navio de guerra da América Latina neste sábado (27)

Atlântico está na cidade para 'Operação Atlas', da Marinha, e pode ser visitado neste sábado (27) e domingo (28)

27.09.25 15h09

VISITAÇÃO

Maior navio de guerra da América Latina atraca em Belém com visitação aberta ao público

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” atraca no porto de Belém na próxima quinta-feira (25)

22.09.25 18h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda