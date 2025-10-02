Igreja Batista Equatorial realiza campanha de doação de sangue com o Hemopa

Uma simples doação de sangue pode salvar outras quatro vidas que necessitam de transfusão. A Igreja Batista Equatorial, do bairro do Castanheira, espera poder salvar aproximadamente 600 vidas com a doação de sangue de 150 pessoas que são esperadas no próximo sábado (04), das 9h às 16h. Essa é a primeira vez que a igreja localizada na passagem Boa Esperança, nº 330, próximo ao Castanheira Shopping, realiza uma grande coleta em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). A ação visa abastecer o estoque de sangue do hemocentro para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

O membro da diretoria da Igreja Batista Equatorial, Abimael Brelaz, ressalta a importância de doar sangue em benefício de pessoas que necessitam. “Estamos muito felizes em poder contribuir desta forma. Nos sentirmos úteis às pessoas, é uma sensação boa. Queremos ser úteis às pessoas que não conhecemos e talvez nunca conheçamos, e não podem dizer o obrigado. O objetivo é ajuda. A nossa igreja está empenhada, é uma igreja de bairro pequena. Estamos muito felizes com a alegria e muita gratidão a Deus de servir as pessoas”, destacou.

Os doadores precisam seguir algumas orientações. Os doadores precisam estar em boas condições de saúde. Podem ter entre 16 e 69 anos, porém os menores de idade precisam ter autorização por escrito dos responsáveis. Os doadores também precisam pesar mais de 50 Kg, estar bem alimentados, dormir no mínimo 5h na noite anterior. Os interessados devem levar documento oficial com foto, também serão aceitos identificação de aplicativos oficiais do governo como CNH Digital, Carteira de Trabalho Digital e Título de Eleitor Digital. Os doadores também podem fazer o pré-cadastro por um link de formulário (https://forms.gle/whKAgaKnuKEpuFzC7).

Abimael ressalta que se qualquer pessoa tiver interesse em doar deve ir no dia da doação. Muitas vezes as pessoas desistem antes de passar pela triagem do Hemopa por algum motivo. No local, haverá uma triagem para fazer o cadastro dos interessados e avaliar as condições de cada um. O sangue também passará por vários exames, que depois são disponibilizados para as pessoas gratuitamente. Os doadores também tem direito por lei a um dia de abono de falta pela doação de sangue.

“Todos vão passar pela triagem. Alguém que chegue lá de uma hora para outra também poderá doar, não é obrigatório fazer o pré-cadastro. Se você está na dúvida se pode doar vá lá! É a triagem que vai dizer se pode doar ou não”, destacou. A equipe do Hemopa também fará o cadastro de pessoas interessadas em doar medula óssea. Os doadores precisam ter entre 18 e 35 anos para fazer o cadastro.

A ação integra parte da comemoração de 63 anos da Igreja Batista Equatorial, que ocorreu no último dia 22 de setembro. A Igreja tem vários projetos voltados para a comunidade. “Temos cada vez mais investido em vidas e pessoas. Temos alguns projetos sociais, atendemos a comunidade com aulas de vôlei, futsal, pilates e jiu-jitsu, e queremos fazer mais. Não está só por quem está ao nosso redor, mas por todos. Esse quantitativo de pessoas que vem para o Círio é alto e o que podemos fazer mais para ajudar é a doação”, enfatizou Abismael.

