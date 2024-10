IFPA realiza feira para apresentar cursos técnicos e superiores neste sábado (19), em Belém

O Instituto Federal do Pará (IFPA) realiza a 2ª edição da “Feira de Cursos Técnicos e Graduação” no próximo sábado (19/10), das 9h às 12h, no campus Belém, no bairro do Marco. A programação é aberta ao público e vai mostrar as possibilidades educacionais oferecidas pela instituição, que estão distribuídas entre cursos de graduação e técnicos de nível médio, nas formas integrada e subsequente.

O foco maior de público são estudantes do 9º ano do ensino fundamental, da 3ª série do ensino médio e também aqueles que já concluíram essa etapa para elucidar dúvidas sobre a oferta, acesso e atuação no mercado de trabalho.

No espaço será exposto, visando a COP 30, um projeto voltado para a acessibilidade por meio de piso tátil, confeccionado com material alternativo - um projeto dos estudantes de Engenharia de Materiais - que visa facilitar a vida dos turistas “atípicos” quando em trânsito pela capital paraense durante a COP 30.

O período de inscrições iniciou no dia 10 de outubro e encerra às 23h59 do dia 7 de novembro.

Serviço:

II Feira de Cursos Técnicos e Graduação

Horário: das 9h às 12h

Local: IFPA (Av. Almirante Barroso, 1155 - Marco, Belém)

Entrada gratuita