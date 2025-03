IFPA campus Belém inscreve para curso gratuito de Libras

Interessados em aprender Libras (Língua Brasileira de Sinais) têm a oportunidade de se inscrever em um curso gratuito do módulo básico, que irá ajudar o público no início dos estudos da língua. A formação é ofertada pelo Instituto Federal do Pará (IFPA) e conta com 120 vagas distribuídas em quatro turmas, com carga horária de 100 horas. As inscrições são gratuitas, e serão realizadas presencialmente no campus Belém, no período de 21 de março até 10 de abril, das 9h até às 17h.

Veja mais

Servidores da instituição, alunos e a comunidade externa podem participar da formação, que contará com os professores Profa. Me. Ana Carolina Quaresma Delgado Libonati, Prof. Dr. Hermínio Tavares Sousa dos Santos e Profa. Me. Melissa Maynara dos Passos Leal compondo o corpo docente. O curso contará com turmas de segunda à quinta-feira.

As inscrições serão realizadas presencialmente no Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), bloco P do IFPA Campus Belém. Para a matrícula, é necessário que o público externo apresente os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência. Já os alunos do IFPA devem apresentar RG, CPF e comprovantes de residência e de matrícula. As aulas terão início no dia 14/04/2025.

Confira o horário das aulas:

Segunda-feira: 15h30 às 17h00

Terça-feira: 09h00 às 11h30

Quarta-feira: 09h00 às 11h30

Quinta-feira: 09h00 às 11h30

Serviço: Curso de Libras no IFPA, Módulo Básico. Período de inscrição: 21 de março a 10 de abril. Início das aulas: 14 de abril. Inscrições presenciais no IFPA campus Belém, no Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), bloco P, localizado na Av. Alm. Barroso, 1155 - Marco, Belém - PA, 66093-020. Para o caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelo e-mail ceni.belem@ifpa.edu.br.

Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter de oliberal.com