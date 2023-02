Carnaval em Icoaraci: distrito tem programação até a Quarta-Feira de Cinzas; confira onde ir

Após dois anos sem festejos, o carnaval de rua retornou com uma programação intensa no distrito de Icoaraci. No local, um corredor da folia foi montado pela Prefeitura de Belém, na rua 15 de Agosto, entre a Travessa Berredos e a Avenida Dr. Lopo de Castro, abrangendo assim que passa pelos bairros da Ponta Grossa e do Cruzeiro.

VEJA MAIS

As atrações começaram a desfilar na última sexta-feira e seguem até a Quarta-Feira de Cinzas, quando sai às ruas o bloco Rabo do Peru, que costuma arrastar cerca de 200 mil foliões.

Veja os detalhes da programação nos próximos dias

Domingo (19/02)

15h - Bloco Não Vá Beber O Juízo

15h15 - Bloco Ninho Do Urubu

15h30- Iron Caba Banda Bloco

15h45 - Bloco das Santinhas

16h - Cordão do Bicho Bacú

16h15 - Carimbó Avoado

16h30 - Bloco Ritmos Dance Folia

16h45 - Os Falsos do Carimbó

17h - Bloco do Raxou

17h15- Carimbloco Chegança Cabocla

17h30 - Égua Du Bloco

17h45- Bloco do Cotonete

18h - Bloco Adic com Nosso Tom

19h30 - Galera do Pezão

20h - Bloco Tucupi

22h - Bloco Adic com MC Dourado

Segunda (20/02) - Desfile Oficial de Carnaval de Icoaraci

20h - Associação Carnavalesca Unidos da Vila Izabel

20h50 - Associação Cultural Unidos do Paracuri

21h40 - Associação Recreativa Beneficente e Cultural Gaviões da Vila

23h - Associação Carnavalesca Unidos da Mangueira

00h50 - Associação Carnavalesca Unidos da Baixada

01h - Associação Carnavalesca Canal 19

02h - Associação Carnavalesca Unidos da São Roque

Terça-feira (21/02)

15h - Esquadrão Folia

15h30 – Ita Folia

15h45 - Cachaça com Açaí

15h50 - Bloco Chupa Que é de Uva

16h - Bloco Adic com New Wave

17h - Bloco do Fusão

17h45 - Bloco dos Leal

18h - Bloco Adic com Nandinho Pressão

19h - Bloco Carimbó Avoado

17h45 - Bloco Os Caveiras

20h- Bloco Adic com Gemily

22h- Bloco Adic com Victória Pinheiro – Especial Marília Mendonça

Quarta-feira (22/02)