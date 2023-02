Famílias aproveitam tranquilidade em Belém durante o Carnaval

Sem desfiles oficiais e com clima predominantemente nublado e chuvoso, Belém tem registrado dias de paz no fim de semana de Carnaval. Enquanto muitas pessoas aproveitaram alguns dias de folga para fugir da metrópole e curtir a folia no interior do estado, outros preferiram aproveitar a calmaria. A tranquilidade imperou até mesmo em lugares que costumam atrair grande público.

Um exemplo disso é que na manhã deste domingo (19), pouca gente se dispôs a fazer o tradicional passeio pela feira de artesanato ou organizar piqueniques na Praça da República. Aqueles que optaram pelo lazer em família encontraram muito espaço disponível nos gramados e calçadas, pouco barulho e nenhum alvoroço no centro da capital.

Devido ao trabalho, o casal Elleni e Edson ficou na capital, mas ainda assim entrou no clima do Carnaval (Ivan Duarte / O Liberal)

O casal Elleni Mendes e Edson Chaves foi um dos que curtiu o ambiente mais pacífico para brincar com a filha Alice Helena, de 2 anos. “Eu gosto quando está assim. É mais tranquilo e parece que a gente aproveita melhor as coisas. A praça fica mais calma e fica melhor para passear com a nossa filha”, conta Elleni, que não abriu mão de usar alguns adereços típicos da festa. “É Carnaval, então não tem como não vir a caráter. Saímos debaixo de chuva, mas não perdemos o rebolado”, brinca.

Apesar de trabalhar normalmente durante o final de semana, o casal diz que ainda tem planos para curtir a folia no feriado da próxima terça-feira. “A gente pretende ir em Outeiro. Minha mãe tem uma escola lá, então dar uma volta lá e quem sabe até desfilar”, acrescenta Edson.

Os namorados Ivana e Igor aproveitaram a praça vazia para passear com os pets (Ivan Duarte / O Liberal)

O clima de tranquilidade na Praça da República foi um grande atrativo, principalmente para famílias com crianças pequenas, mas também uma boa opção para escolheu o local para passear com seus pets. É o caso dos namorados Ivana Matos e Igor Correa, que estiveram na praça durante a manhã com os cachorros Tobias e Ellie. “A gente não planejou viagem porque a economia está meio apertada, então preferimos passar o Carnaval por aqui mesmo. Viemos aproveitar a praça à disposição, mas de tarde vamos curtir o [Circuito] Mangueirosa”, comenta Ivana.