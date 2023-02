Carnaval em Abaetetuba: blocos e shows tomam conta de espaços; saiba onde ir

O município de Abaetetuba, no nordeste do Pará, é uma festa no Carnaval 2023, desde a sexta-feira (17). Foliões estão pelas ruas aproveitando o retorno da folia após dois anos da pandemia da covid-19. O evento "Pipoca da Prefeitura", organizado pela Prefeitura Municipal, tem registrado grande público desde o início da festa. São mais de dez blocos agitando o público no Corredor da Folia e nas ruas da cidade, conhecida como a "Terra da Cachaça".

Um dos blocos mais animados é o "Bloco do Galo", que sai pelas ruas do município há três anos. Embalados pela Folia de Momo, os brincantes saem da sede do bloco por volta das 6h de domingo para ganhar as ruas da cidade. O Carnaval em Abaetetuba tem previsão para terminar somente na madrugada da Quarta-Feira de Cinzas, no próximo dia 22.

Confira as atrações do Carnaval 2023 em Abaetetuba: