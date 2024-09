Hospital Beneficente anuncia nomeação de novo diretor

O Hospital Beneficente Portuguesa, localizado na avenida Generalíssimo Deodoro, em Belém, tem um novo Diretor de Qualidade e Planejamento. Nesta terça-feira (17), a unidade de saúde anunciou a nomeação do Dr. Rômulo Nina para o cargo.

“Com vasta experiência no setor de saúde e uma carreira dedicada à excelência na gestão hospitalar, ele chega com a missão de aprimorar ainda mais os padrões de atendimento e a eficiência operacional do hospital”, disse o Beneficente, em comunicado nas redes sociais.

O hospital, fundado em 1854, é uma instituição filantrópica: mais de 60% dos leitos são para o Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo informações que constam no site da rede, o Beneficente é considerado a maior unidade voltada para a filantropia do Norte do Brasil.