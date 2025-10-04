Homilia: padre Claudio Pighin exalta fiéis à fé autêntica que se mostra no amor a Deus e ao próximo

A partir da narrativa bíblica em Lucas 17, 5-10, o padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, destaca em sua Homilia deste fim de semana a necessidade de os fiéis terem uma fé autêntica em Deus para atenderem à renovação de vida proposta pelo Pai e trazida por Jesus. O Mestre de Nazaré ensinou, nessa passagem do Evangelho, que ao se ter fé verdadeira do tamanho diminuto de um grão de mostarda se é capaz de concretizar ações plenas em prol dos cidadãos no Planeta Terra.

O padre Claudio Pighin destaca que o pedido dos apóstolos a Jesus para aumentar a fé deles tem uma resposta muito clara e firme do Mestre. “Jesus diz que não se trata de aumentar a fé, mas torná-la mais pura e genuína. Os discípulos tinham descoberto as limitações da própria fé, porque não conseguiam concretizar ou tinham dificuldade de compreender no cotidiano o ensino do Mestre Jesus, que consistia não somente confiar em Deus, mas na reconciliação com irmãos e irmãs, amar os mais frágeis da comunidades, os pobres”, destaca o padre.

A que se tem, ainda que pouca, deve ser autêntica, como prescreve o padre Claudio Pighin. “Ter fé é confiar em Deus; portanto, é apostar sempre nEle. A partir dessa constatação, fazemos coincidir todas as nossas ações com o amor de Deus por nós”, pondera o religioso.

Essa parábola indica o comportamento que o ser humano deve ter com relação a Deus, ou seja, ter total disponibilidade para Ele e não pretender nada em troca. Pighin ressalta que todos são empregados que devem cumprir suas obrigações, compromissos e nada mais, como ensina a passagem bíblica. “Para realizar coisas extraordinárias, é suficiente uma fé pequena como um grão de mostarda. Essa medida (grão de mostarda) era utilizada pelos rabinos da época para dizer que algo era demasiado pequeno.

Para esses feitos, a pessoa precisa despojar-se de conceitos e comportamentos diversos e adotar a confiança nos desígnios de Deus, o Pai Nosso, como mostrou Jesus. ”Os discípulos devem ter um serviço de total doação e sem interesse, caracterizando uma vida comunitária de pobres e simples servos”, enfatiza o padre Claudio Pighin.