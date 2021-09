Homem mata enteado com 8 facadas e é procurado em Novo Progresso

Sob a acusação de ter assassinato o enteado na madrugada de sábado (25), por volta das 2 horas, no município de Novo Progresso, um homem identificado como Antônio Marcos, conhecido como "Negão", é procurado pela Polícia. A vítima é Claudemberg Conceição de Souza, de 28 anos. Claudemberg recebeu oito golpes de faca enquanto dormia. Ele chegou a ser internado em estado grave em um hospital da cidade. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta segunda-feira (27). As informações são do Giro Portal/Folha do Progresso.

Um irmão de Claudemberg relatou que a vítima encontrava-se dormindo junto a duas crianças. Foi, então, que o acusado chegou ao local e desferiu oito facadas no homem, sem oferecer nenhuma chance de defesa a Claudemberg.

Mesmo bastante ferida, a vítima conseguiu ir até a casa de vizinhos e pedir ajuda. O homem chegou a ser socorrido pelo SAMU e internado em um hospital. Claudemberga aguardava por transferência para o Município de Itaituba. Porém, ele veio a falecer nesta segunda (27).

Reação

As primeiras informações sobre o caso são de que o acusado, Antônio Marcos e a mãe da vítima tinham relacionamento há oito meses, mas ela decidiu terminar com a relação. O homem não aceitou a decisão e a convidou para morar em outro lugar, mas a mulher não concordou com a proposta. Na sexta-feira (24), os dois se encontraram e beberam em casa de amiga, com a mulher seguindo para um bar da cidade.

O acusado chegou a ir ao bar onde a mulher estava e tentou convencê-la a conversar em um outro lugar. Mas, ela não aceitou. Então, o acusado foi até a casa da mulher, dizendo que ia apanhar os pertences dele. Foi quando cometeu o homicídio contra Claudemberg e fugiu. A Polícia apura o caso e busca pelo acusado. Informações podem ser repasadas por meio do número (93) 98410-2258.