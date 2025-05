Homem amarra rede e dorme em movimentado cruzamento de Belém

A reportagem do Grupo Liberal flagrou, na noite desta quarta-feira (21), um homem dormindo em uma rede improvisada no cruzamento da avenida Gentil Bittencourt com a travessa José Bonifácio, no bairro de São Brás, em Belém.

A cena inusitada chamou a atenção de quem passava pelo local. A rede estava amarrada entre um poste de energia elétrica e um orelhão, na calçada de uma farmácia.

Mesmo com o intenso fluxo de veículos e o barulho, o homem aparentava estar dormindo sem se incomodar.

Não foi possível obter informações sobre a identidade do homem, nem se ele costuma permanecer na área com frequência.