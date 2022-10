Hemopa comemora crescimento na coleta de sangue e incentiva ato solidário da doação em Belém

A Fundação Hemopa iniciou nesta terça-feira (4) o cronograma de campanhas interna e externa, em parceria com instituições públicas, privadas, ONG´s, associações e o voluntariado da causa solidária. O objetivo é manter o estoque técnico de sangue regular, que em setembro, teve um aumento de aproximadamente de 5% no número de coletas em relação ao mês anterior. Foram 4.339 bolsas de sangue em setembro, e 4.140 em agosto.

Segundo a gerente de Captação de Doadores, a assistente social, Juciara Farias, o ciclo de campanhas desta semana se estenderá até a próxima quinta-feira (6). "Estamos sempre abertos para firmar novas parcerias em favor da doação de sangue. Nosso empenho tem dado certo com aumento gradativo mês a mês, da coleta de sangue no Pará. O meu obrigada para cada voluntário".

Para o presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, o crescimento da coleta de sangue, mesmo que gradativamente, é o reflexo do trabalho desenvolvido para incentivar, cada vez mais antigos e novos doadores. "Algumas pessoas podem até achar um crescimento pequeno, são 191 bolsas de sangue há mais, o que representa mais de 760 pacientes que serão beneficiados. E toda vida importa. Agradeço a todos os doadores de nosso estado".

Confira o calendário de Campanhas do Hemopa:



Hospital Ophir Loyola (HOL)

Data: 05/10

Horário: 7h às 18h

Local: Av. Governador Magalhães Barata, 992 - São Brás

Previsão: 100 voluntários



Estação Cidadania de Icoaraci

Data: 06/10

Horário: 7h às 15h

Local: Av. Lopo de Castro, 78 - Cruzeiro

Previsão: 100 voluntários



Para doar sangue é preciso:

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

- Ter mais de 50 quilos;

- Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

- Dormir pelo menos 6 h nas 24h anteriores à doação;

- Não ingerir bebida alcoólica 12h antes da doação;

- Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

- Quem se vacinou contra a covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

Mais informações: 08002808118.

Campanha objetiva reposição de bolsas de sangue para o Ophir Loyola

A campanha de captação de novos doadores de sangue será realizada nesta quarta-feira (05), das 8h às 16h, no primeiro andar da radioterapia, no prédio do Hospital Ophir Loyola (HOL), no bairro de São Brás, em Belém. A ação tem como meta conseguir 100 doações e sinalizar para a sociedade sobre a necessidade de abastecer a instituição, que tem alta demanda de transfusões por ser um Centro de Alta Complexidade em Oncologia. Uma iniciativa do HOL em parceria com a Fundação Hemopa.

Pacientes com câncer recebem frequentemente transfusões de sangue, concentrados de hemácias, plaquetas ou plasma. No HOL, a necessidade de doação é grande para assistir os internados, em tratamento quimioterápico, cirúrgico ou ambulatorial. Segundo a Agência Transfusional, o ideal seria receber cada vez um número maior possível de doadores durante as campanhas, para poder suprir a necessidade de cada paciente, na quantidade requerida, dependendo do diagnóstico.

Os pacientes acometidos por leucemia - doença que atinge as células sanguíneas chamadas de leucócitos e impede o funcionamento normal do organismo - são os maiores consumidores de sangue. Alguns chegam a receber três bolsas por dia. O hospital necessita de sangue de todos os tipos, em especial, dos tipos O+ e A+.