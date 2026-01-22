Hanseníase: Uepa promove mutirão de atendimento nesta sexta (23), em Belém; saiba como participar

Em alusão à campanha Janeiro Roxo, um mutirão para busca ativa de casos suspeitos de hanseníase será realizado nesta sexta-feira (23). A ação ocorre no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS/Campus II) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), localizado no bairro do Marco, em Belém.

A programação terá atendimento das 8h30 às 11h. O evento é promovido pelo Serviço de Referência Especializado em Dermatologia da Uepa, visando a prevenção e o combate à doença.

Pessoas que apresentam sintomas da doença podem comparecer ao local para atendimento gratuito e sem agendamento. O diagnóstico precoce é essencial para o controle da doença e para o enfrentamento do preconceito.

Quais os sintomas da hanseníase?

Os principais sinais da hanseníase incluem manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas na pele. Elas são acompanhadas de alteração de sensibilidade, formigamento e dormência, especialmente nas extremidades, conforme informações da Uepa.

O que levar para o atendimento?

Para participar do mutirão, os interessados devem levar cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), documento de identidade (RG) e comprovante de residência.

Ação faz parte de campanhas nacionais

A ação da Uepa integra a programação do Dia Mundial Contra a Hanseníase, celebrado no último domingo de janeiro. Também faz parte do Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase, em 31 de janeiro.

Parcerias e atividades do mutirão

A iniciativa conta com a parceria da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) e da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma). A programação inclui atividades de educação em saúde e atendimento médico à comunidade.