Hana Ghassan Tuma: 'Voltaremos a ser a capital da Amazônia'

A 10 meses de sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), Belém vive um momento de transformação. A governadora do Pará em exercício e presidente do Comitê Estadual da COP 30, Hana Ghassan Tuma, afirmou, em entrevista exclusiva para esta edição especial de O LIBERAL dos 409 anos da cidade, que o evento será uma oportunidade única para colocar a capital paraense no centro das discussões globais sobre mudanças climáticas. Com investimentos em obras estruturantes e iniciativas de capacitação da população, o governo do estado visa deixar um legado para além dos 15 dias do evento. Confira a íntegra da entrevista abaixo.

O LIBERAL: Na sua visão, qual é o significado de Belém sediar a COP 30?

Hana Ghassan Tuma: É muito relevante Belém sediar a COP 30, já que os temas debatidos durante a COP, que é uma conferência das partes organizada pela ONU, são sobre mudanças climáticas. Então, nada é mais apropriado do que tratar sobre mudanças climáticas aqui no coração da Amazônia. A COP tem extrema relevância para os temas que serão tratados e também para o nosso dia a dia, porque hoje cada um sente as mudanças climáticas na sua rotina. Estamos muito felizes por receber o maior evento mundial sobre o tema, que vai acontecer na nossa capital.

Belém, nesses dias, será o centro do mundo e é uma grande oportunidade para mostrarmos tudo o que temos de bom. Nós, que amamos a nossa cultura e a nossa cidade, teremos a chance de mostrar isso ao mundo e de tratar aqui questões relevantes que contribuam para o futuro do planeta – algo que todos nós desejamos.

O LIBERAL: Muito tem se falado sobre o legado da COP 30. Quais são as expectativas do governo do estado para esse legado em Belém?

Hana Ghassan Tuma: "Legado" é a palavra mais importante de tudo isso que está acontecendo conosco. E o que é o legado? É aquilo que vai ficar de bom após o evento. Quando planejamos a COP em Belém, pensamos desde o início que não trabalharíamos apenas para os 15 dias do evento. É importante dizer que isso já está acontecendo.

Agora, no dia do aniversário de Belém, vamos inaugurar a segunda obra da COP, que são projetos de extrema importância para o dia a dia da população. Vamos entregar o canal da Gentil totalmente revitalizado, com a retificação do canal, esgotamento sanitário, abastecimento de água, asfalto e ciclofaixa – portanto, um saneamento integrado, assim como o que entregamos na Timbó.

Quando falamos de legado, falamos de obras duradouras que ficarão para a nossa Belém. Estamos transformando a cidade como nunca se viu, e, no final deste ano, teremos uma nova Belém. Nosso objetivo é sermos a capital da Amazônia, e é isso que buscamos.

Mas nosso legado vai além das obras. Sabemos que elas são importantes não apenas pelo benefício direto, mas também pela geração de emprego e renda, já que são recursos que não viriam para Belém se não fôssemos sede da COP. Isso fortalece nossa economia, porque emprego e trabalho representam dignidade para toda a nossa gente. Além disso, estamos capacitando a mão de obra local em diversos segmentos, para que possamos receber os turistas e oferecer melhores oportunidades de emprego e renda para a população.

Você sabia que hoje somos o único estado da federação com um conteúdo obrigatório sobre meio ambiente na grade curricular? Somos pioneiros nisso no mundo todo. Esse é um legado que visa conscientizar nossas crianças e jovens sobre a importância de cada um na construção de um futuro melhor.

O LIBERAL: No cenário internacional, de que forma a COP 30 pode valorizar Belém?

Hana Ghassan Tuma: Belém, através de todo o trabalho que o governo do estado vem realizando, conquistou grande visibilidade nacional e internacional. Antigamente, falavam de Belém ou do Pará apenas de forma negativa, mas isso mudou. Hoje, muito pelo contrário, esse nosso amado pedacinho de chão será o centro do mundo durante a COP 30.

É uma grande oportunidade para darmos visibilidade às ações que estamos realizando, como o combate ao desmatamento, a preservação do meio ambiente e o fortalecimento da bioeconomia. Queremos que o mundo saiba que aqui vivem pessoas trabalhadoras, que lutam diariamente para construir um futuro melhor.

O LIBERAL: Para encerrar, gostaríamos que a senhora deixasse uma mensagem para a população de Belém neste aniversário.

Hana Ghassan Tuma: Quero dizer à população de Belém que estamos transformando a cidade em uma nova Belém. 2025 será um ano de extrema prosperidade. Voltaremos a ser a capital da Amazônia, com todo orgulho, porque temos uma cultura riquíssima, um povo hospitaleiro e todos nós amamos Belém.

Desejo que, enquanto poder público e sociedade, possamos trabalhar juntos para construirmos uma Belém cada dia mais limpa, bem cuidada e amada por todos. Cada um tem seu papel nesse esforço.