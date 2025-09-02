Guarda Municipal de Belém recebe 18 novas motocicletas nesta terça-feira

A Guarda Municipal de Belém (GMB) recebeu, nesta terça-feira (2), 18 novas motocicletas adaptadas à Guarda Municipal de Belém (GMB). As novas viaturas são frutos de um investimento de R$ 950 mil - viabilizado por meio parceria entre a Prefeitura de Belém, do governo federal, por meio da Secretaria de Segurança Pública. Emendas parlamentares viabilizadas pela deputada federal Renilce Nicodemos também somam-se a essa entrega.

Os veículos integrarão a frota utilizada pelos agentes da GMB em ações de patrulhamento e rondas preventivas. De acordo com a prefeitura, a iniciativa amplia a capacidade de resposta da corporação, garante maior presença nas ruas e oferece mais agilidade em situações de emergência e no deslocamento dos agentes por áreas de difícil acesso.

“Essa entrega representa um passo importante dentro do programa Belém em Ordem, que estamos estruturando com muito empenho. A cidade precisa recuperar o senso de civilidade e de respeito às regras e, para isso, é fundamental equipar bem a nossa Guarda Municipal. As motocicletas reforçam a capacidade de atuação dos nossos agentes nas ruas, especialmente em áreas de difícil acesso”, afirma o prefeito Igor Normando.

Já o titular da Segbel, Luciano de Oliveira, ressaltou que o reforço na frota vai otimizar o trabalho dos agentes da GMB e melhorar os serviços prestados à população. “Essas motos vêm para somar à estrutura da Guarda Municipal, garantindo mais agilidade no patrulhamento, principalmente em áreas de acesso mais restrito, e oferecendo melhores condições de trabalho aos nossos agentes”, diz.

Entrega de novas moto Foto: Ascom Renilce Nicodemos Foto: Ascom Renilce Nicodemos Foto: Ascom Renilce Nicodemos Foto: Ascom Renilce Nicodemos Foto: Ascom Renilce Nicodemos Foto: Ascom Renilce Nicodemos

Compromisso

Desde dezembro de 2024, a deputada mantém diálogo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para fortalecer a atuação da Guarda Municipal e garantir mais segurança para a capital paraense. “Cada motocicleta entregue hoje representa mais do que um equipamento. Representa o nosso compromisso com uma Belém mais segura, com uma Guarda Municipal mais equipada e preparada para proteger nossa gente”, afirma Renilce Nicodemos.

O prefeito Igor Normando ressaltou a importância da parceria institucional. “Essa aquisição vai ajudar justamente no programa que a gente está construindo, que é o [programa] ‘Belém em Ordem’. A cidade tem que respeitar as regras de civilidade. E neste momento a gente precisa de toda ajuda”, diz o prefeito. O vereador licenciado Neném Albuquerque também articulou junto à deputada a destinação dos recursos.