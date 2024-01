Guarda de Nazaré abre inscrições para novos membros; veja como se inscrever

A partir do dia 01 de fevereiro, a Guarda de Nazaré estará com inscrições abertas para novas vagas para aspirantes. As inscrições seguirão até o dia 16 de fevereiro e o curso para os novos membros, previsto para começar em 02 de março, terá duração de quatro meses. Veja como se inscrever:

Quais os requisitos para se candidatar a aspirante da Guarda de Nazaré?

Os candidatos interessados em se inscrever devem atender aos seguintes critérios: ser maior de 18 anos, ser católico praticante e ter um padrinho na Guarda de Nazaré, que esteja ativo na instituição há pelo menos dois anos e não tenha registrado nenhuma divergência nos últimos 12 meses antes da data de inscrição do aspirante.

Como se inscrever para a vaga a aspirante da Guarda de Nazaré?

Para se inscrever, os interessados precisam se dirigir à sala da Guarda de Nazaré, localizada no Centro Social de Nazaré, anexo ao estacionamento da Basílica Santuário de Nazaré, e apresentar os seguintes documentos:

- Ficha de inscrição assinada pelo padrinho e pelo aspirante interessado;

- Cópia do comprovante do último sacramento recebido (Ex: Batismo, Eucaristia ou Matrimônio);

- Cópia do documento oficial, com foto;

- Comprovante de residência emitido há pelo menos 3 meses anteriores ao dia da inscrição;

- Certidão de antecedentes criminais.

Qual a duração do curso de formação a aspirante da Guarda de Nazaré?

Os cursos de formação começaram em 02 de fevereiro e acontecerão todos os sábados na Paróquia Santo Antônio Maria Zaccaria, localizada na Rua Boaventura da Silva, nº 1796, Umarizal. Após o curso, os candidatos aprovados são consagrados membros efetivos da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré.