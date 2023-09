Círio 2023: Guarda coloca nas ruas campanha "Não corte a corda"

Os momentos inesquecíveis de cada Círio de Nazaré não podem e não devem ser embaçados pela iniciativa fora de propósito de algumas pessoas que adotam o ato de cortar a corda da romaria para, entre outros motivos, levar como lembrança da festa. Para que essa ação não se repita, a Guarda de Nazaré lança a campanha "Não corte a corda", como estratégia de conscientização do público para com a conservação desse ícone da devoção mariana do povo paraense bem como com a organização da procissão de cerca de 2 milhões de pessoas nas ruas de Belém.

"A nossa campanha visa conscientizar os fiéis a participarem das procissões pagando as suas promessas e preservarem um dos maiores símbolos de fé dessa linda festa de Nossa Senhora de Nazaré, que é a corda. Ela simboliza um elo entre os fiéis e a Berlinda junto à Nossa Senhora de Nazaré, que é conduzida por eles durante a procissão inteira. A corda representa a devoção e a fé dos fiéis de agradecer por uma graça alcançada ou pedir uma graça", destaca Renato Neves, coordenador da Guarda de Nazaré.

Campanha visa conscientizar público a não cortar a corda das procissões marianas (Foto: Carlos Renan / Ascom Guarda de Nazaré)

Risco e atraso

"Então, para que esse simbolismo se concretize do início ao fim, a gente pede que a corda só seja desatrelada ao final das procissões, evitando também qualquer tipo de acidentes, porque pessoas entram na corda para tentar fazer o corte, com facas, estiletes, canivetes, itens extremamente perigosos, ou seja, com alto risco de acidentes", assevera Renato. Dessa forma, como pontua o guarda de Nazaré, além disso, a corda, quando é cortada de uma maneira errada e preciptada, deixa uma ponta solta que passa a fazer um zigue-zague no meio da pista, gerando também o risco de algum acidente com relação a alguma das estações em ferro na procissão onde há muito mais gente que na corda.

O corte na corda ainda ocasiona o atraso nas procissões (Trasladação e Círio), porque a ponta solta fica desgovernada, podendo o pessoal que está segurando-a ir para cima do povo que está passando, como pontua Renato Neves. Ele enfatiza não se justifica o corte antecipado da corda por algumas pessoas desejosas de levar um pedaço dela como lembrança, porque "ao final das procissões a gente conseguiria tranquilamente fazer o desatrelamento da corda das estações, e os fiéis iriam ficar da mesma forma com a corda, de uma forma mais tranquila". No momento em que se corta erradamente a corta, existe, então, uma disputa por pedaços dela, ocorrendo até brigas.

De cada estação para outra no Círio, existe um pedaço de 50 metros de corda. Ela atrela no Núcleo da Berlinda e segue para as estações 1, 2, 3, 4 e 5 e daí em diante. São então, seis pedaços de 50 metros, totalizando 300 metros de extensão. Existe uma corda para a Trasaladação e uma outra para o Círio. A da Trasladação é retirada do Barracão da Santa às 14 h, para ser, então, atrelada para a procissão na véspera (no sábado) do Círio, na avenida Nazaré.

Já no Círio, a Guarda apanha a corda que está em exposição na Estação das Docas, para onde foi levada no sábado (23). Os guardas pegam a corda à 1h30 do domingo e às 2h iniciam o atrelamento nas estações. O atrelamento da Estação 1 com o Núcleo da Berlinda somente acontece com a presença da Imagem Peregrina na estrutura principal da romaria.