Grupos religiosos fazem ação em frente a shopping na Doca

Na noite de domingo (22), um grupo de religiosos, da igreja Assembleia de Deus - Doca, se reuniu em frente ao shopping localizado na avenida Visconde de Souza Franco, por volta das 20h, para uma ação em referência aos recentes casos de suicídios praticados no local, tendo os dois últimos acontecido em menos de uma semana.

De acordo com o líder da igreja, pastor Marcelo Campelo, em vídeo no qual convoca os religiosos para a ação, publicado nas redes sociais, o ato foi “um momento de clamor e intercessão” para todos os que se interessam pela causa. Ele também afirma, na publicação, que o gesto foi uma forma de chamar atenção da diretoria do shopping para conversar com o grupo. Marcelo diz que já foram feitas várias tentativas de contato, sem sucesso: “parece que eles não têm interesse em parar com essa sangria”, diz.

No mesmo dia, mais cedo, outra entidade religiosa também realizou uma ação em frente ao shopping. O grupo Depressão Tem Cura, vinculado à Igreja Universal, sob responsabilidade do pastor Fábio Nostorio, distribuiu panfletos informativos e conversou com as pessoas nas ruas.

Grupo Depressão Tem Cura, da Igreja Universal, distribuiu materiais em frente ao shopping. (Reprodução / Redes Sociais)

A redação integrada de O Liberal está em contato com as entidades religiosas e com a assessoria do shopping para mais informações. A matéria segue em atualização.