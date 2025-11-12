Capa Jornal Amazônia
Grupo Liberal recebe Guamá Tratamento para discutir parcerias em comunicação e sustentabilidade

Em visita institucional, o diretor de Negócios da Guamá Tratamento de Resíduos, Reginaldo Bezerra, foi recebido pelo diretor de Entretenimento e Rádio Web do Grupo Liberal, Ney Messias

Gabriel Pires
fonte

Diretor de Negócios da Guamá Tratamento de Resíduos, Reginaldo Bezerra, durante visita ao Grupo Liberal (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

O Grupo Liberal recebeu, na tarde desta quarta-feira (12), o diretor de Negócios da Guamá Tratamento de Resíduos, Reginaldo Bezerra, em uma visita institucional para discutir parcerias na área de comunicação. Ele foi recebido pelo diretor de Entretenimento e Rádio Web do Grupo Liberal, Ney Messias. Durante o encontro, abordaram possibilidades de atuação conjunta entre a empresa e o veículo de comunicação, com foco em comunicar as ações e soluções voltadas às tecnologias aplicadas ao tratamento de resíduos.

Segundo Reginaldo Bezerra, o jornal O Liberal, integrado às suas multiplataformas, é um excelente canal no Pará que pode ser utilizado para o esclarecimento da população, o que justifica a reunião de parceria com o Grupo. “A população é carente de informações. A maioria das pessoas, por exemplo, não consegue diferenciar o que é um lixão e o que é um aterro sanitário. E isso termina sendo um motivo de rejeição para a implantação desta solução”, comenta Bezerra.

“O problema existe. Os lixões estão aí. Precisamos encerrar os lixões e construir aterros sanitários e centrais de tratamento de resíduos, não só aterros, mas com todas as suas tecnologias, com termelétricas, com estações de tratamento de efluentes, com centrais de biogás. Ou seja, todo o sistema que compõe o tratamento de resíduos”, acrescenta o diretor da Guamá Tratamento de Resíduos.

Interesse público

Para o gestor, a comunicação, seja por meio do portal, jornal impresso, redes sociais e até mesmo na rádio, se faz essencial para levar adiante assuntos de interesse público. Bezerra pontua, ainda, que o Grupo Liberal - devido a sua credibilidade - tem um papel crucial na campanha de esclarecimento para que a população se informe sobre o tema, encontre soluções e exija providências.

“O jornal O Liberal é fundamental para trabalharmos essa campanha de esclarecimento, para que a população tome conhecimento do assunto, busque as soluções e cobre a solução para este problema que persiste. O papel do Grupo Liberal, com a sua grande abrangência, não só na região metropolitana de Belém, mas no estado do Pará, vem exatamente no momento certo, aproveitando essas discussões, inclusive da COP 30, para que façamos um conjunto, um trabalho forte junto com a população”, ressalta Reginaldo.

Bezerra ainda destacou que o encontro foi bastante produtivo. “Há um desafio grande. Por isso, o jornal O Liberal pode ter uma participação ativa por meio de todos os seus canais, todos os seus formatos de comunicação que o grupo oferece, para que a população tenha acesso à informação e possa ter uma participação ativa na busca desta solução”, observa.

