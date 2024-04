Grupo Liberal realiza programação pelo Dia do Jornalista

Uma confraternização, com direito a lanche coletivo e serviços de massagem, foi realizada hoje (8) na redação integrada do O Liberal, em alusão ao Dia do Jornalista, comemorado no dia 7 de abril. A iniciativa teve parceria do curso de Estética e Cosmética da Universidade da Amazônia (Unama).

Além de saborear um delicioso bolo, os jornalistas foram homenageados com serviço de massagens terapêuticas nas costas, cervical, pescoço e couro cabeludo, realizado pelas alunas do curso de Estética e Cosmética.

Entre as técnicas de massagem utilizadas, destacam-se a Shiatsu, método japonês que auxilia com dores no corpo e a Massoterapia, que funciona por meio do toque em pontos determinados do corpo e da integração entre o mental e o físico.

"A massagem é importante pelo relaxamento que proporciona, não só no momento em que está sendo feita, mas também por liberar muitos hormônios importantes para quem trabalha muito sentado, como os jornalistas", explica a preceptora Letícia Monteiro, responsável por orientar e supervisionar as atividades práticas realizadas pelas estudantes.

Pausas necessárias em meio à rotina estressante

Jornalistas desfrutam da massagem terapêutica durante o expediente de trabalho (Foto: Carmem Helen | O Liberal) Jornalistas desfrutam da massagem terapêutica durante o expediente de trabalho (Foto: Carmem Helen | O Liberal)

O jornalista Eduardo Rocha foi um dos profissionais que recebeu a massagem e relata que a confraternização foi importante para descontrair e relaxar durante o expediente.

"Foi excelente. Primeiramente, trata-se de uma homenagem aos jornalistas, o que é fundamental para todos nós, profissionais dessa categoria. A massagem contribuiu para relaxar, o que no ritmo frenético da profissão e da rotina diária é sempre benéfico. Além disso, proporcionou um momento de confraternização e descontração entre nós jornalistas", diz.

O repórter, ainda, ressalta a importância do cuidado com a saúde física e mental, que tende a ser negligenciada em profissões que lidam com uma carga elevada de estresse. "A profissão é tensa porque lida com fatos, apuração e checagem. Mas é muito importante conciliar os dois lados, tanto a profissão quanto a atenção à saúde", conclui.

Entenda a origem da data

O Dia do Jornalista, celebrado em 7 de abril, destaca a importância do trabalho dos profissionais da imprensa, que investigam e fornecem informações em diversas áreas para o público. Instituída em 1931 pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a data homenageia Giovanni Battista Líbero Badaró, jornalista morto por inimigos políticos em 1830, conhecido por sua oposição a D. Pedro I e por fundar o Observatório Constitucional, um tabloide independente. A ABI, criada em 1908, representa os jornalistas e busca legitimar a profissão.

Este ano, especialmente marcado pelo 60º aniversário do início da ditadura no Brasil, o Dia do Jornalista também é uma oportunidade para lembrar os profissionais que enfrentaram censura, violência ou foram assassinados no exercício de sua função. Desde então, a profissão enfrenta desafios, como a sustentabilidade da produção jornalística, o modelo de negócios dos veículos, a descredibilização e a falta de regulamentação profissional.

Uma dessas lutas é pela aprovação da PEC do Diploma, que restabelece a obrigatoriedade do diploma em Jornalismo como critério único para exercer a profissão, aprovada no Senado em 2012, mas atualmente parada na Câmara dos Deputados.

Eva Pires (estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)