Grupo Liberal promove Missa de Páscoa nesta terça(19)

Na tarde desta terça-feira (19), gestores e colaboradores do Grupo Liberal reuniram-se no hall social da sede da empresa para participar da Missa de Páscoa. A cerimônia religiosa foi celebrada pelo padre Wiremberg José, vigário paroquial da Paróquia de Nossa Senhora do Amparo.

Na missa, os fiéis oraram em sintonia com a mensagem da Páscoa de que Jesus Cristo ressuscitou, ou seja, venceu a morte. Há 16 anos na empresa, a motorista profissional Rose Oliveira, externou sua alegria em participar da cerimônia. "A missa foi um momento maravilhoso, porque traz tranquilidade, paz e coragem para a gente", destacou.

Dois jovens colaboradores ligados ao mundo da música participaram da missa garantindo a parte musical da celebração. Adriano Quaresma, 22 anos, atua no Marketing do Grupo Liberal, e gosta de cantar. Ele tem a experiência artística obtida no Santuário do Perpétuo Socorro, no município de Abaetetuba.

Gabriel Lohan, 20 anos, trabalha em Performance Digital da empresa e toca violão. Lohan auxilia, com sua arte, comunidades carismáticas da Igreja Católica e o Santuário de Fátima. "O canto na celebração contribui para despertar ainda mais, sensibilizar as pessoas, e foi superlegal participar dessa Missa de Páscoa, por ser a minha primeira participação", destacou Adriano. Já para Lohan, "foi muito bom sair da rotina e contribuir com a celebração por meio do nosso dom, e a Missa da Páscoa tem o sentido de renovar as energias para seguirmos junto com o Cristo para uma vida nova".

Vida nova

O padre Wiremberg José destacou que a Páscoa é celebrada não por ser uma data do calendário, mas porque Cristo é a razão de ser dela. "Ele venceu a morte, destruiu a morte, ressuscitou para dar-nos vida nova, e com o Cristo a nossa morte terá um novo sentido, porque só ele é capaz de salvar-nos e de ressuscitar. Por cada um de nós ou por nós mesmos, nós não somos capazes de nada; o mérito é dada pelo Cristo que venceu a morte", observou.

Padre Wiremberg ressaltou que celebrar a Missa de Páscoa em uma empresa é interessante, pelo fato de que as pessoas são tão acostumadas com o dia a dia, "e a missa é a oração completa, plena porque nós transformamos o corpo e o sangue de Cristo e o damos às pessoas, na Eucaristia", arrematou.