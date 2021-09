Grupo Liberal estimula o bem-estar de seus colaboradores

Em parceria com o Instituto Embelleze, o Grupo Liberal segue com programação da XXIX Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho (Sipat). Ao longo da semana, diversas ações e palestras estão sendo oferecidas para o público interno. Nesta quinta-feira (16), serviços como cortes de cabelo e design de barba foram realizados e trouxeram momentos de lazer e bem-estar.

O barbeiro profissional Cleiton Rocha, instrutor do instituto Embelleze, conta que a parceria entre o grupo e a maior rede de escolas profissionalizantes na área da beleza da América Latina já é antiga. "Temos essa cooperação com o Grupo Liberal há alguns anos. Em datas comemorativas, somos convidados para fazer parte e colaborar com o bem estar dos funcionários. Nessas ações, alguns alunos do instituto são escolhidos para pôr em prática o que estão aprendendo. Hoje, o setor da beleza não é simples serviços. Cuidar da aparência também influencia na saúde mental", explica o instrutor.

Para a analista de recursos humanos do Grupo Liberal, Thaís Macieira, a Sipat está sendo uma oportunidade para valorizar o trabalho de cada funcionário. "Durante essa semana, estamos realizando a Sipat e resolvemos trazer o corte de cabelo e design de barba em parceria com a Embelleze. É muito importante proporcionarmos esses momentos de autocuidado para os funcionários, é uma forma de valorizá-los e proporcionarmos um momento de bem estar para eles. Já tínhamos trazido esse serviço no dia do homem e resolvemos trazer novamente para os nossos colaboradores pois a procura foi grande", diz a analista.

Durante a ação, a recepcionista Cláudia Silva não perdeu tempo e garantiu um novo visual. "Agradeço ao Grupo por nos proporcionar a Sipat e todos esses serviços e palestras. Isso ajuda muito na nossa auto estima. Já faz 10 anos que trabalho na empresa e esses momentos eu me sinto muito valorizada" pontua Cláudia.

Nesta sexta-feira (17), a Sipat chega ao fim com uma palestra sobre motivação pessoal. A psicóloga Renata Dolzane abordará temas que incentivam os participantes tanto pessoal, quanto profissional. Através da participação dos funcionários, será realizado um bate-papo sobre trabalho com comprometimento, engajamento e foco nos resultados individuais e coletivos.

"O objetivo da palestra é transmitir autoconhecimento, motivação e mudança na vida dos funcionários, de forma que cada pessoa comece a enxergar seu potencial", conclui Thaís Macieira.



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)