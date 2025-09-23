Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Grupo Liberal vence Prêmio Sebrae de Jornalismo nas categorias de jornal, tv e fotojornalismo

Jornalistas Gabi Gutierrez e Tarso Sarraf (Jornal O Liberal) e Carlos Brito (TV Liberal) conquistaram o 1º lugar na disputa com 170 reportagens inscritas

Amanda Martins e Valéria Nascimento

O Grupo Liberal recebeu uma das maiores premiações do jornalismo paraense, na noite desta terça-feira (23), ao vencer cinco categorias do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo no Pará. O evento de premiação mobilizou grande número de profissionais, e consagrou vencedores com a conquista do 1º lugar os jornalistas do Jornal O Liberal, Gabi Gutierrez (Texto) e Tarso Sarraf (Fotojornalismo) com a reportagem ‘Ver-o-Peso abre portas para a economia e o empreendedorismo paraense; e o repórter da TV Liberal, Carlos Brito, 1º lugar no telejornalismo com ‘Pupunha: o ouro da Amazônia que alimenta a cultura paraense. Cada profissional ganhou um notebook como primeiro vencedor por categoria.

Além dos profissionais citados, Laura Serejo e Caio Brandão, dois estudantes de jornalismo que fazem estágio no Grupo Liberal também venceram na categoria universitária. Caio ficou com o 1º lugar com a reportagem ‘A floresta que empreende: bioeconomia, povos da Amazônia e o futuro em debate na COP 30’, pela Universidade da Amazônia (Unama). Laura veio em seguida, com o 2º lugar, com a matéria ‘Ancestralidade, estilo e sustentabilidade: a força das mulheres da Terra Firme’, pela Faculdade Estácio do Pará.

Premiação consolidada no Pará

Diretor-superintendente do Sebrae Pará, Rubens Magno ressaltou a consolidação do evento com os números robustos da atual edição. “A gente fica feliz de poder retribuir e principalmente reconhecer, através dessa premiação, que tem três etapas, a etapa local, a etapa regional e a etapa nacional, o trabalho que os jornalistas fazem cobrindo o empreendedorismo. A gente sabe que o empreendedorismo é uma vertente importantíssima do mercado e esse é o papel do Sebrae há 52 anos no Brasil todo”, afirmou Magno.

“Quando eu pensei em trazer o Ver-o-Peso para o ponto de partida da matéria, a ideia era tirar ele do foco de um ponto turístico para mostrar que, de fato, ele é um celeiro de empreendedores. Pessoas que montam pequenos negócios, a olho nu, no modo popular, de forma espontânea e formam gerações de feirantes e de empreendedores. E, poder mostrar a força do empreendedor paraense. Estou feliz e me sinto lisonjeada com a premiação, e também com o espaço e a responsabilidade que o Grupo Liberal oportuniza para o meu trabalho", disse Gabi Gutierrez.

O primeiro lugar arrebatado por Tarso Sarraf, nesta noite de premiação, é o 25º da carreira do repórter fotográfico. Ele destacou as possibilidades que o exercício jornalístico oferece no Pará. “Eu sempre digo uma coisa: ‘é muito fácil fazer pauta no Pará porque o Pará é 360 graus de pautas, e é esse prêmio do Sebrae focando no empreendedorismo é de uma riqueza de oportunidades muito grande, nós que estamos no dia a dia, só temos que aproveitar toda essa grandeza que o Pará nos dá”, afirmou Sarraf.

image O jornalista Carlos Brito recebendo o reconhecimento pelo 1º lugar em 'Vídeo' (Carmem Helena / O Liberal)

Sebrae prestigia o bom jornalismo

O repórter da TV Liberal enfatizou que as premiações coroam o bom jornalismo. “Premiações como essas, que prestigiam o jornalismo profissional, são de extrema importância. O Sebrae, como uma instituição séria de credibilidade, valoriza os profissionais. Eu acho isso importante, principalmente quando a gente pega um elemento como a pupunha, trabalha esse elemento, o empreendedorismo que vem do cultivo, vem dos trabalhadores do cultivo, do plantio, da comercialização. Então é um efeito cascata, é um prêmio que valoriza o trabalho de paraenses de comunicação que valorizam o Pará. Isso é bacana”, disse Brito, sorrindo.

O evento de premiação mobilizou grande número de repórteres, cinegrafistas e fotojornalistas, assessores de imprensa de órgãos públicos e privados, e analistas de redes sociais. Durante a noite, o Sebrae também lançou o 13º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. “Para prefeitos e prefeitas que também, da mesma forma que os jornalistas, com o olhar de comunicação, falam do empreendedorismo do Brasil, a gente também quer reconhecer os prefeitos, prefeitas, administradores que têm boas práticas também para a administração pública.

Abaixo, a lista completa dos vencedores da etapa Pará:

Categoria Jornalismo em Texto

  • 1º Lugar: Ver-O-Peso abre portas para a economia e o empreendedorismo paraense – Jornal O Liberal – Representante: Gabi Gutierrez
  • 2º Lugar: Fast Fashion: O preço da moda rápida – Jornal Diário do Pará – Representante: Rafael Rocha
  • 3º Lugar: Casa Ikeuara fortalece o empreendedorismo indígena no Pará – Diário Online – Representante: Mayra Cristina Monteiro da Paixão

Categoria Jornalismo em Vídeo

  • 1º Lugar: Pupunha: o ouro da Amazônia que alimenta a cultura paraense – TV Liberal – Representante: Carlos Brito
  • 2º Lugar: Moeda Verde: você já imaginou transformar lixo em renda, crédito e dignidade? No interior do Pará, um projeto inovador vem provando que isso é possível – TV Cultura do Pará – Representante: Andreia Teixeira
  • 3º Lugar: Da Floresta à Mesa: o futuro sustentável que brota na Amazônia – TV Cultura do Pará – Representante: Raiana Serrão

Categoria Jornalismo em Áudio

  • 1º Lugar: Empreendedorismo feminino nos negócios sustentáveis – Rádio CBN Amazônia Belém – Representante: Luiz Augusto Andrade
  • 2º Lugar: Mulheres no ecossistema de inovação – Startups comandadas por mulheres na Amazônia – Rádio CBN Amazônia Belém – Representante: Luiz Augusto Andrade
  • 3º Lugar: Empreendedorismo sustentável: soluções e desafios para o futuro do planeta – Rádio Cultura FM 93,7 – Representante: Gabriel Nascimento

Categoria Fotojornalismo

  • 1º Lugar: Ver-O-Peso abre portas para a economia e o empreendedorismo paraense – Jornal O Liberal – Representante: Tarso Sarraf
  • 2º Lugar: A pioneira do Combu que transforma o turismo na capital da Cop30 – Diário Online – Representante: Wagner Almeida
  • 3º Lugar: Mulheres amazônidas levam biojoias à vitrine da Cop30 – Agência Cenarium – Representante: Marx Vasconcelos

Categoria Jornalismo Universitário

  • 1º Lugar: A floresta que empreende: bioeconomia, povos da Amazônia e o futuro em debate na Cop30 – Universidade da Amazônia – Representante: Caio Brandão
  • 2º Lugar: Ancestralidade, estilo e sustentabilidade: a força das mulheres da Terra Firme – Faculdade Estácio do Pará – Representante: Laura Serejo
  • 3º Lugar: Aruanas: os alimentos que contam histórias e sustentam o futuro – Revista Cabanos – Universidade Federal do Pará – Representante: Luan Patrick Cardoso da Costa
Palavras-chave

belém

prêmio sebrae de jornalismo
Belém
