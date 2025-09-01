Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025 tem cerimônia estadual em Belém nesta terça-feira

O Sebrae no Pará realiza nesta terça-feira (2) a cerimônia estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025, no Armazém do Tempo, localizado no Mangal das Garças, em Belém. A premiação reconhece histórias de mulheres que impulsionam a economia local, com destaque para iniciativas em agricultura familiar, comércio, sustentabilidade e inovação.

Veja mais

Em sua edição de 2025, o prêmio contempla cinco categorias: Microempreendedora Individual (MEI), Pequenos Negócios, Produtora Rural, Ciência & Tecnologia e Negócios Internacionais. Este ano, 117 mulheres paraenses se inscreveram, representando 36 municípios do estado.

Mulheres empreendedoras do Pará em destaque

No ano passado, a vencedora da etapa estadual na categoria Pequenos Negócios foi a empreendedora Noanny Maia, da marca Cacauaré, que também conquistou a etapa nacional na mesma categoria.

Na fase estadual, serão escolhidas até três candidatas por categoria. As vencedoras receberão troféus, certificados e consultoria online personalizada. Elas avançam para a etapa regional, representando a região Norte, e, se selecionadas, seguem para a etapa nacional.

Na final, as 35 empreendedoras classificadas – cinco vencedoras de cada categoria por região – terão as despesas de deslocamento e diárias custeadas pelo Sebrae. Além da premiação, participarão de uma missão técnica nacional durante o evento.

Pará tem mais de 427 mil mulheres donas de negócios

Segundo estudo do IBGE, divulgado no fim do ano passado, o Pará tem mais de 427 mil mulheres à frente de pequenos negócios. No estado, para cada 100 mulheres, ao menos 12 são empreendedoras, o equivalente a 12% das mulheres em idade ativa.

Para o Sebrae, a premiação representa um momento de reconhecimento e valorização das mulheres paraenses, que transformam desafios em oportunidades e contribuem diretamente para o desenvolvimento econômico do estado.

A edição atual segue o formato tradicional, dividido em três fases:

Estadual – realizada nesta terça-feira (2), em Belém;

– realizada nesta terça-feira (2), em Belém; Regional – reúne vencedoras das sete regiões do Brasil;

– reúne vencedoras das sete regiões do Brasil; Nacional – marcada para outubro, durante o Delas Summit, em Florianópolis (SC).