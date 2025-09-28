Grupo Liberal celebra Dia do Jornaleiro com programação especial em homenagem aos profissionais

Em celebração ao Dia do Jornaleiro, o Grupo Liberal realizará, na próxima terça-feira (30), uma programação especial na sede da empresa como forma de agradecer o trabalho desses profissionais de distribuição e venda que, diariamente, levam os jornais O Liberal e Jornal Amazônia às ruas. A tradicional homenagem, realizada todos os anos, será na sede do Grupo, no bairro do Marco.

O evento começará às 10h, no auditório do bloco B. Haverá coffee break e sorteio de brindes como forma de agradecimento. Além disso, outro momento, como todos os anos, os jornaleiros também visitarão a Redação Integrada do Grupo Liberal. Nesse momento, os profissionais são recebidos com aplausos dos jornalistas e da equipe de reportagem, além de interagirem com os profissionais do veículo de comunicação. Além disso, durante o encontro, será feito um bate papo com o gerente do setor de Circulação, Josias Campos, e o diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Lázaro Magalhães.

Para a vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana, o jornaleiro complementa a essência e a base do jornal impresso, um veículo que atravessa séculos com o propósito de informar. Ela ressalta que esses trabalhadores da comunicação fazem parte da nossa memória afetiva e merecem todo o respeito e admiração. “Enquanto o jornal existir, manteremos viva a celebração dessa figura tão emblemática para O Liberal. Na frente de nossa sede, preservamos uma estátua de bronze de um jornaleiro, símbolo do nosso compromisso de levar informação para todos”, afirma Rose Maiorana.

“Comemorar essa data significa demonstrar todo o nosso respeito e reconhecimento ao trabalho e dedicação desses profissionais. Sem eles, o jornal impresso não chegaria até as pessoas. Somos gratos por seus esforços e colaboração”, acrescenta a vice-presidente do Grupo Liberal ao lembrar da data, que é tradição.

Numa era digital, segundo Rose Maiorana, o jornaleiro mantém viva a tradição do jornal impresso, reforçando a tradição de levar a notícia de porta em porta. Essa dedicação é um legado de décadas. “A cada geração, surgem novas tecnologias e maneiras de se comunicar. Fomos inseridos em uma nova realidade na qual o digital predomina e impacta a vida das pessoas. Entretanto, mesmo com essa mudança substancial do consumo de informação, o jornal impresso mantém seu espaço e reforça sua credibilidade como veículo tradicional”, frisa Rose.

“Muitos de nossos leitores preservam o hábito de consumir o jornal físico, valorizam a experiência da sensorialidade, do contato humano. Somos uma constante construção e reinvenção das formas de sentir e saber as coisas”, completa Rose, destacando que os jornaleiros são profissionais essenciais para a disseminação da informação.

Empenho

Para o gerente do setor de Circulação do Grupo Liberal, Josias Campos, celebrar a data é reforçar o empenho e o esforço dos profissionais envolvidos na distribuição do jornal impresso. “A gente sabe da importância do jornaleiro, que nos ajuda a manter vivo o jornal impresso. Mesmo que muitos às vezes não acreditem que ainda exista jornal impresso, ele não só existe como ainda temos jornaleiros, o que não ocorre em outras cidades, onde são chamados de gazeteiros”, observa Josias.

“Aqui somos jornaleiros mesmo. E são eles que todos os dias estão ali debaixo de sol e chuva, levando o jornal, a notícia para os nossos assinantes e para as vendas avulsas. Muitos também têm clientes como assinantes que recebem semanalmente, e muitos trabalham há mais de 15 anos vendendo jornal, criaram filhos, e, durante muito tempo, essa foi a única fonte de renda para eles”, acrescenta.

Josias ainda reforça que a programação também é um momento de confraternização. “Hoje, aliando a venda, eles [jornaleiros] já complementam essa venda com outra atividade, mas não desistem de vender o jornal, continuam vendendo, e estão ao nosso lado durante todos esses anos e até hoje. Por isso, é importante não deixar de homenageá-los. Sortearemos brindes [na programação]”, reforça Campos.

A data

O Dia do Jornaleiro é comemorado em 30 de setembro em homenagem a esses profissionais que, historicamente, levam notícias às casas dos leitores. A data celebra e reconhece a importância desses profissionais, cuja função teve origem há mais de 150 anos no Brasil.