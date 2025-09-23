Obra da Nova Tamandaré chega a 96% e revela visual da Quadra F

Com 96% das obras concluídas, o Parque Linear da Nova Tamandaré já está na fase final. Foram retirados os tapumes da Quadra F, localizada entre a Rua Ângelo Custódio e a Travessa 16 de Novembro, revelando os equipamentos públicos que compõem uma das principais intervenções estruturantes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorrerá na capital paraense em novembro.

Oito das nove quadras já podem ser vistas, permitindo que a população acompanhe de perto a evolução dos trabalhos realizados pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) ao longo da Avenida Tamandaré. “Os serviços seguem dentro do cronograma, revelando um parque linear multiuso que vai receber a população paraense e os visitantes de Belém durante a COP30”, afirma o secretário-adjunto de Obras Públicas, Gilmar Mota.

A Quadra F da Nova Tamandaré é equipada com pergolados, quatro quiosques com banheiros, mobiliário urbano, ciclovia, paisagismo, lixeiras e áreas de convivência. O espaço também conta com vias laterais asfaltadas, integrando lazer, contemplação e circulação na região.

Transformação da Avenida Tamandaré

As obras do parque abrangem toda a extensão do canal da Avenida Tamandaré, com cerca de 1,4 quilômetro. O projeto inclui pavimentação, urbanização, paisagismo, instalação de passarelas e a construção de cinco novas comportas para controle do fluxo das marés.

Ao todo, o Parque Linear terá quiosques, ciclovias, playground e espaços para eventos e contemplação. A área também ganhou cerca de 80 árvores ao longo das nove quadras, resgatando a importância da avenida para a população e criando um novo local de encontro.