Greve nas federais: com portões abertos, UFPA registra pouca movimentação nesta segunda, em Belém

Pouca movimentação foi registrada na manhã desta segunda-feira (15), no campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, no primeiro em que professores e servidores públicos entraram em greve nacional nas universidades federais, institutos federais e centros federais de educação tecnológica no Brasil. Todos os portões do campus estão abertos e nenhum ato foi registrado até por volta das 11h. Segundo a Associação de Docentes da Universidade Federal do. Pará (Adfupa), até o momento, aproximadamente 60% dos docentes aderiram à greve.

Até o momento a UFPA campus Guamá continua com os portões abertos, no entanto, várias faixas informando sobre o estado de greve foram colocadas nos portões principais, corredores, passarelas, institutos e locais onde ocorrem as aulas. Uma reunião será feita para decidir os integrante do grupo que ficará responsável por coordenar a greve na UFPA.

“A reunião para decidir o comando de greve será realizada por volta das 14h de hoje, para instalar a situação de greve local aqui na UFPA. Depois dessa reunião que passaremos a definir o que será feito durante a semana, quais atos que serão realizados, os direcionamentos sobre a greve na UFPA. Todas as pautas são definidas dessa maneira, pois tudo pode mudar a qualquer momento dependendo da decisão do governo federal. Nesta manhã, o nosso ato principal foi a instalação dos cartazes nos institutos e portões. Além disso, os professores que fazem parte do movimento estão realizando panfletagem para explicar à comunidade acadêmica a importância de apoiar a paralisação”, explicou a professora Elen Carvalho, diretora adjunta de política sindical da ADUFPA.

Segundo Elen Carvalho, uma caravana com representantes da ADUFPA e de outras instituições federais de Belém, incluindo técnicos, está em viagem para Brasília com o intuito de participar do diálogo com o Governo Federal em busca de avanços nas reivindicações dos participantes da greve.

“Uma caravana, onde a vice-presidente da ADUFPA também está, saiu com vários docentes aqui de Belém rumo a Brasília, onde ocorrerá a definição do comando de greve nacional. Esses membros irão negociar e apresentar as reivindicações diretamente com o governo no Distrito Federal. Todas as decisões e posicionamentos tomados lá serão repassados para os comandos locais. A partir disso, poderemos reunir e decidir as nossas próprias pautas baseadas nos acordos lá realizados”, informou.

Comunidade acadêmica em greve

Ainda pela manhã, ao menos quatro professores ministraram aulas no Mirante do Rio, mas os integrantes do ato de paralisação foram até esses docentes para fazer a intervenção e sensibilização sobre a importância de todos aderirem ao ato. Segundo o professor da UFPA, Ailton Lima Miranda, a união para reforçar a paralisação será essencial para a conquista de melhorias.

“A questão da greve é sobre a melhoria salarial, sim. Mas também é por melhores condições de trabalho, para combater o trabalho precarizado. Atualmente precisamos de uma estrutura mais adequada para ministrar as aulas e conseguir usar toda a estrutura oferecida nos institutos. Queremos trabalhar com decência nas salas, laboratórios e poder atuar de maneira satisfatória. Estamos participando desse movimento para que juntos possamos mudar os rumos da educação não somente aqui, mas em todo o país”, declara o docente.

Nacional

Conforme divulgado pela Agência Brasil, nota do Ministério da Educação diz que busca alternativas de valorização dos servidores da educação, sempre atento ao diálogo franco e respeitoso com as categorias. E que vem participando da mesa nacional de negociação e das mesas específicas de técnicos e docentes, além da setorial, que trata de condições de trabalho.

O objetivo é estabelecer um fórum permanente de interlocução voltado aos servidores públicos do ministério, onde são debatidas e encaminhadas as reivindicações coletivas de caráter específico, sem impacto orçamentário.

Entre as demandas das instituições, estão a melhoria das condições de trabalho, alteração no registro de ponto eletrônico e revogação de portaria que trata da regulamentação das atividades docentes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Serão realizadas reuniões entre secretarias do MEC e as respectivas entidades. O primeiro encontro será em 6 de maio.