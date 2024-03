Infovia que conecta Belém e Macapá com fibra óptica começa a ser implantada

Na manhã desta segunda-feira (11), foi iniciada a implantação da infovia que irá conectar as capitais brasileiras de Belém e Macapá com fibra óptica subfluvial. A cerimônia que instalou o ponto de ancoragem da infovia foi realizada no Campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA), na qual estiveram presentes: os ministros das Comunicações, Juscelino Filho; do Turismo, Celso Sabino; e das Cidades, Jader Barbalho Filho; a deputada federal Elcione Barbalho; o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tercius; e o reitor da UFPA, Emmanuel Tourinho, dentre outras autoridades.

O ministro das Comunicações destacou que o objetivo do programa Norte Conectado, criado pelo governo federal, é levar internet para as regiões mais distantes do país. “Além disso, olhar para as pessoas mais carentes e buscar conectar a Amazônia, beneficiando todos os estados do Norte do país com 12 mil quilômetros de cabos subfluviais”, informou Juscelino Filho.

Ao todo, serão oito infovias, cujo investimento é orçado em R$ 1,3 bilhões. A 03 (implementada hoje) está orçada em R$ 100 milhões, com durabilidade prevista de pelo menos 25 anos. Ainda de acordo com o ministério, 98 milhões de árvores deixarão de ser desmatadas por conta da implantação da “estrada digital” pelos rios.

Da esquerda para a direita: ministro das Cidades, Jader Filho; ministro das Comunicações, Juscelino Filho; e ministro do Turismo, Celso Sabino (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que a implantação da infovia 03 também faz parte da preparação da capital paraense para receber a 30ª Conferência do Clima sobre Mudanças Climáticas da ONU. “Estamos trabalhando conjuntamente para dotar Belém de infraestrutura para que a gente possa fazer a melhor COP de todas, que será a ‘COP da floresta’”, declarou o ministro, que acrescentou: “As próximas gerações do Marajó irão se lembrar deste dia”.

A infovia 03 terá duas subdivisões, que devem chegar a aos municípios paraenses de Curralinho e Breves (ainda sem prazo estipulado). Nesses locais, devem ser implementadas redes metropolitanas de internet para melhorias de serviços públicos como escolas, unidades de saúde e fóruns. Já a chegada dos 624 quilômetros de cabos a Macapá deve ser no dia 6 de abril.

Ponto de ancoragem instalado às margens do Campus Guamá da UFPA (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

“Nós estamos hoje aqui [em Belém] também para assinar um acordo de cooperação entre os ministérios do Turismo e das Comunicações, sobre turismo conectado. Vamos proporcionar internet em alta velocidade e estabilidade para locais turísticos e zonas de exploração da atividade turística que ainda não possui internet”, disse Celso Sabino. O ministro do Turismo acrescentou que a Ilha do Combu, em Belém, será um dos primeiros locais a ser beneficiada com a política pública.

Após a instalação definitiva da infovia 03 pela EAF – empresa licenciada pela Anatel para viabilizar a implantação do 5G no país –, o MCom pretende fazer com que a Telebrás faça a gestão da fibra óptica. Posteriormente, deve haver um chamamento de provedores privados para que empresas possam usufruir da infraestrutura.

O reitor da UFPA, Emmanuel Tourinho, ressaltou a importância da boa conectividade digital para a cidadania. “É impossível, hoje, se pensar em tudo que é necessário para promover cidadania sem tráfego de dados de boa qualidade. Colocamos a UFPA à disposição dos ministérios aqui presentes para iniciativas de letramento digital. Isso é fundamental para que a nossa população possa fazer uso pleno desta oportunidade que, agora, chegará aos seus municípios”, finalizou o reitor.

Norte Conectado – Infovia 03

Cidades conectadas: Belém (PA) e Macapá (AP)

Distância: 624 quilômetros de cabos

Investimento: R$ 100 milhões

Prazo para chegar: 6 de abril (27 dias)

Durabilidade prevista: 25 anos