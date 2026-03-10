Greve na Educação: pelo 2º dia consecutivo, professores de Ananindeua protestam na BR-316

Em greve há quase uma semana, professores da rede municipal de Ananindeua realizaram, pelo segundo dia consecutivo, na manhã desta terça-feira (10), um novo protestopara cobrar reajuste salarial. Por volta das 9h, os representantes da categoria se concentraram em uma praça localizada no cruzamento da rua 2 de Junho com a rodovia BR-316, no centro do município da região metropolitana de Belém. Por volta das 10h, eles seguiram em marcha pela rodovia BR-316 rumo à sede da Prefeitura de Ananindeua.

A categoria reivindica reajuste salarial e, diante de impasses nas negociações com a prefeitura, mantém as paralisações. Com faixas e cartazes, os manifestantes ocuparam uma faixa da via, principal acesso à capital "A greve continua. Daniel, a culpa é tua", diziam os professores no local.

Os professores da rede municipal de ensino de Ananindeua entraram em greve na última quarta-feira (4), após sucessivas tentativas de negociação sem avanço. A paralisação foi decidida pela categoria depois que uma reunião realizada no mesmo dia com o prefeito Daniel Santos não resultou em acordo sobre as principais reivindicações dos trabalhadores.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso à prefeitura de Ananindeua. A reportagem aguarda retorno.