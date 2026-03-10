Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Greve na Educação: pelo 2º dia consecutivo, professores de Ananindeua protestam na BR-316

Primeiro, eles se concentraram em uma praça localizada no centro de Ananindeua para, em seguida, protestar em frente à prefeitura municipal

O Liberal
fonte

Professores cobram melhorias salariais no segundo dia seguido de ato no centro de Ananindeua (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Em greve há quase uma semana, professores da rede municipal de Ananindeua realizaram, pelo segundo dia consecutivo, na manhã desta terça-feira (10), um novo protestopara cobrar reajuste salarial. Por volta das 9h, os representantes da categoria se concentraram em uma praça localizada no cruzamento da rua 2 de Junho com a rodovia BR-316, no centro do município da região metropolitana de Belém. Por volta das 10h, eles seguiram em marcha pela rodovia BR-316 rumo à sede da Prefeitura de Ananindeua. 

A categoria reivindica reajuste salarial e, diante de impasses nas negociações com a prefeitura, mantém as paralisações. Com faixas e cartazes, os manifestantes ocuparam uma faixa da via, principal acesso à capital "A greve continua. Daniel, a culpa é tua", diziam os professores no local. 

Greve

Os professores da rede municipal de ensino de Ananindeua entraram em greve na última quarta-feira (4), após sucessivas tentativas de negociação sem avanço. A paralisação foi decidida pela categoria depois que uma reunião realizada no mesmo dia com o prefeito Daniel Santos não resultou em acordo sobre as principais reivindicações dos trabalhadores.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso à prefeitura de Ananindeua. A reportagem aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

greve na educação

ananindeua

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

mais salgado...

Páscoa 2026: preços de chocolates sobem e diferença entre estabelecimentos passa de 20% em Belém

Dieese Pará: Preços dos ovos de chocolate podem ultrapassar a marca dos R$ 400 reais

10.03.26 10h24

Alta do café

Com saca acima de R$ 1.800, cafeterias de Belém tentam segurar aumento do café

Empresários do setor afirmam que o aumento do grão já pressiona margens, mas consumo segue impulsionado pela experiência nas cafeterias

06.03.26 12h45

Onda coreana

Do K-pop à culinária: veja como a onda coreana movimenta empreendimentos em Belém

Hallyu, a “onda coreana” é um fenômeno que gera entretenimento e cria novas oportunidades de negócios

04.03.26 10h27

SEXTOU

Festa Rataria inaugura edição em Belém com DJs e música eletrônica alternativa

Evento no Núcleo de Conexões Na Figueiredo promete aquecer as pistas com experimentações do Funk ao Post-punk e Tecnobrega

27.02.26 14h34

MAIS LIDAS EM BELÉM

PASSARELA

Prefeitura de Belém irá retirar a passarela da Avenida Júlio César na noite desta terça-feira (10)

O trânsito será interditado nos dois sentidos para a realização do serviço de remoção

09.03.26 17h39

TRÂNSITO

Avenida Júlio César será interditada nesta terça (10); veja desvios e rotas alternativas

Trecho entre a avenida Pedro Álvares Cabral e o conjunto Bela Vista ficará fechado a partir das 20h para retirada de passarela no canal São Joaquim

10.03.26 8h55

PEDIDO DE JUSTIÇA

Filho da escrivã: novo ato em Belém cobra investigação pelo caso do jovem morto em operação da PF

O protesto reuniu parentes, conhecidos e apoiadores da família, que cobram respostas das autoridades sobre as circunstâncias da morte do jovem

08.03.26 10h11

CONTRACEPTIVO

Onde conseguir Implanon em Belém: veja como ter acesso ao anticoncepcional de graça pelo SUS

Implante contraceptivo começará a ser aplicado na rede municipal de saúde. Método é considerado vantajoso por sua longa duração e alta eficácia

08.03.26 14h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda