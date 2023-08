Grande fila se forma em exibição de Aeródromo Multipropósito “Atlântico”, em Belém

Uma enorme fila se formou nesta quarta-feira (9) para a exibição do Aeródromo Multipropósito “Atlântico” (A-140), maior navio de guerra da América Latina, segundo a Marinha do Brasil. Ele está atracado no Porto de Belém, na Avenida Marechal Hermes, bairro do Reduto (ao lado do complexo Ver-o-Rio) e foi aberto para visitação pública gratuita até às 17h.

VEJA MAIS

O Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico” (A-140) é um dos dois navios que estiveram na capital paraense, desde o dia 5 de Agosto, para compor a segurança relacionada à Cúpula da Amazônia. Para Estela Oliveira, de 80 anos, e Ana Barbosa, também de 80 anos, que foram até o local para ver o navio, a experiência foi algo de mais diferente do que elas puderam presenciar durante toda a vida.

“É a primeira vez que eu vejo um navio deste tamanho. Achei tudo maravilhoso e fiquei surpreendida e achei que esse evento mexeu com a população, que tá em massa aqui para ver tudo”, disse Estela. Ana Barbosa disse que ficou feliz com a chegada da atração e acredita que deveria ocorrer mais exibições do tipo. “Eles sempre tem que vir aqui. Isso movimenta os adolescentes e incentiva eles a seguirem esse caminho de irem para a Marinha proteger o país”, declara.

Antônio Neves, SubOficial Veterano da Marinha do Brasil, levou a família para conhecer o navio e destacou a importância da população ter acesso e conhecer a embarcação bélica. “Esse tipo de exibição estreita laços e dá a oportunidade das pessoas conhecerem o trabalho realizado pela Marinha, no país e também na região amazônica. Já estou há 35 anos contribuindo para a segurança aquaviária e hoje trouxe meu sobrinho para conhecer o navio, algo que ele nunca tinha visto pessoalmente”, explica.

Outra visitante que deixou claro ter adorado conhecer o navio e ter tido acesso às explicações e equipamentos foi a pequena Lana Yasmin Simeão, de sete anos. Ela e a família vieram da cidade de Castanhal para um compromisso em Belém e aproveitaram a oportunidade para conhecer o Aeródromo Atlântico. “Eu achei uma experiencia ótima. Eu confesso que fiquei cansada con a subida pela rampa que dá acesso até aqui, mas quando cheguei aqui em cima, eu amei. Pude ver os Helicópteros e conhecer os outros equipamentos”, diz.