Grande Belém terá vacinação contra covid-19 nesta sexta (17)

As prefeituras de Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Izabel e Santa Bárbara darão continuidade, nesta sexta-feira (17), à vacinação contra a covid-19. A Prefeitura de Ananindeua informou que nesta sexta-feira (17), de 8h as 13h, fará a antecipação do calendário de vacinação com a segunda dose da Pfizer para pessoas que tenham agendamento até o dia 30 de setembro.

Como repassa a Secretaria de Saúde de Ananindeua, a segunda dose deve ser da mesma vacina aplicada na primeira dose. Os documentos necessários são: RG, CPF e o Cartão de vacinação.

De janeiro até o momento, 476.241 mil doses já foram aplicadas na população de Ananindeua, sendo 295.670 mil pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 180.571 mil completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2) do imunizante.

Marituba

A Prefeitura anunciou que aguarda por uma posição da Sespa sobre a recomendação do Ministério da Saúde suspendendo a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, sem comorbidades. No entanto, está mantida a aplicação a primeira dose em adolescentes a partir de 12 anos de idade e a imunização de adultos e pessoas idosas.

As pessoas que já alcançaram a data marcada na carteirinha de vacinação receberão a segunda dose.

Para se vacinar, o público deve apresentar os documentos: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Marituba e carteira de vacinação. Jovens com idade entre 12 e 17 anos precisam estar acompanhados de um responsável. A vacinação itinerante terá como local nesta sexta o Conjunto Jardim dos Eucaliptos, de 18 as 22h.

Santa Izabel

A prefeitura municipal mantém a vacinação nesta sexta, com aplicação da 1ª, 2ª e 3ª doses. A 3ª dose será destinada a pessoas idosas com 70 anos ou mais (6 meses após a 2ª dose). Será aplicada a 2ª dose da Astrazeneca e CoronaVac para quem estiver no prazo da vacinação. Também será providenciada a repescagem para pessoas acima de 12 anos de idade, sejam adolescentes, jovens, adultos e idosos que não se vacinaram. A imunização ocorrerá de 14 as 17h, no Centro de Saúde de Santa Izabel (CESP).

As pessoas idosas só podem receber a 3ª dose se houver pelo menos 6 meses de aplicação da 2ª dose da Astrazeneca ou CoronaVac, com a apresentação da Carteira de Vacinação. Ou seja, só quem recebeu a 2ª dose até o dia 17 de março pode receber a 3ª dose nesta programação.

Para receber a vacinação de 1ª dose, o cidadão precisa ter pelo menos 12 anos completos até o dia 17 de setembro de 2021, sexta-feira. A documentação necessária é RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de Residência de Santa Izabel do Pará. Quem for receber a segunda dose da Astrazeneca ou da CoronaVac, só precisa da Carteira de Vacinação, RG e CPF. Será obrigatória a presença de representantes legais para a vacinação de adolescentes.

Cidadãos da zona rural têm a opção de agendar a vacinação na unidade de saúde mais próxima. Pessoas de qualquer lugar do município que possuem impossibilidade ou dificuldades de locomoção devem procurar a unidade de saúde na qual é atendido para solicitar a vacinação domiciliar.

Santa Bárbara

Termina nesta sexta-feira (17), em Santa Bárbara do Pará, a aplicação da 2ª dose da Pfizer para quem tomou a 1ª dose em 19 de junho. A vacinação se dará nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), de 8h20 as 12h30.

Benevides

Adolescentes de 12 a 15 anos de idade, com ou sem comorbidades, são o público alvo da vacinação no município de Benevides. O atendimento será de 8 às 13h, no Ginásio Nagibão e no CRAS Murinim.

Os adolescentes precisam levar documento de identidade e comprovante de residência. Eles devem ser acompanhados pelos pais ou responsáveis. Benevides também aplica doses de reforço da Astrazeneca e CoronaVac.

Pontos de vacinação nesta sexta-feira (antecipação da segunda dose da Pfizer) em Ananindeua:

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. UBS Paar

3. Assembleia de Deus - Maguari

4 . Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

5. UBS Jaderlândia

6. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

7. Igreja Universal - Aurá

8. Igreja Universal - Águas Lindas