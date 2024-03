Governo inaugura prédio-sede da Secretaria de Estado das Mulheres em Belém

Foi inaugurado na tarde desta sexta-feira (8), no bairro de São Brás, em Belém, o prédio sede da Secretaria de Estado das Mulheres (Semu). O novo órgão atua como um articulador que dialoga com todas as secretarias e programas voltados à proteção e garantia dos direitos das mulheres. A estrutura foi pensada para acolher o público-alvo da melhor maneira, garantindo acessibilidade, atendimento humanizado e inclusão. Nele, funcionará, entre outros departamentos, a sala do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher.

O prédio conta com elevador, sala de amamentação, brinquedoteca, sala de acolhimento, auditório, observatório, copa, cozinha, banheiro com acessibilidade, sala de treinamento e duas salas para a realização de reuniões.

VEJA MAIS

Para o governador Helder Barbalho, esse é um importante passo na conquista dos direitos das mulheres. “Isso aqui é uma demonstração clara do que nós queremos no pleno exercício desta secretaria, ou seja, um ambiente adequado de acolhimento e de estruturação e construção das políticas públicas”, ressaltou.

O compromisso com as demandas das mulheres do estado foi a mensagem reforçada pela vice-governadora Hanna Ghassan. “Muitos foram os questionamentos quando decidimos criar a Secretaria de Estado das Mulheres. No entanto, o nosso governador, com sua visão sempre ampliada e estratégica, criou esse órgão por entender que precisávamos de um órgão dedicado à articulação e fortalecimento das políticas das mulheres. E hoje nós estamos aqui, vendo que essa ideia foi muito bem-sucedida”, falou.

A secretária de Estado das Mulheres, Paula Gomes, ressaltou a importância da conquista estrutural que vai atender todas as mulheres paraenses. “Hoje é um dia de muitas conquistas para nós. O governo do Estado está entregando hoje a sede da Secretaria, entregando o Observatório, entregando também a Delegacia Virtual. Todas são conquistas de políticas públicas voltadas para as mulheres, para que a gente possa combater as desigualdades e construir uma sociedade que seja mais respeitosa e acolhedora para as mulheres do estado do Pará”, afirmou.

Observatório

Durante a cerimônia, também foi inaugurado o espaço onde vai funcionar o "Observatório das Mulheres da Amazônia Contra a Violência", que tem como objetivo monitorar e produzir dados sobre a violência contra as mulheres, dando suporte para subsidiar a criação de políticas públicas, avaliando também a qualidade dos serviços públicos oferecidos.

O documento foi assinado pelo governador do Estado, pela vice-governadora e pela titular da Semu, na presença de representantes do Ministério Público do Pará (MPPA), Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup), Secretaria de Saúde Pública (Sespa), Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), Universidade Estadual do Pará (Uepa) e da Universidade Federal do Pará (UFPA), que atuarão como parceiros do órgão recém-criado.

O Observatório fará a captação de todos os dados para que o governo do Estado, por meio da Semu, possa tomar a melhor decisão na aplicação das políticas públicas em favor das mulheres paraenses.