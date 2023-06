Governo do Estado renova parceria com colégio Gentil Bittencourt

A parceria do colégio Gentil Bittencourt com o Governo do Estado foi renovada por mais 50 anos, nesta terça-feira (27), durante cerimônia com a presença do governador do estado, Helder Barbalho, de autoridades locais, representantes da Associação Beneficente das Filhas de Sant’Ana e alunos da instituição. A assinatura do termo de cessão de uso do imóvel, contrapartida do Estado, dá direito a alunos de escolas públicas a se inscreverem em bolsas integrais e parciais para vagas no colégio mais antigo do Brasil em funcionamento.

A seleção dos alunos da rede estadual será feita pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc). O Colégio Gentil Bittencourt é uma instituição privada, coordenada pelas religiosas de Sant’Ana.

"Junto com o time do Governo do Estado, é uma satisfação estar aqui compreendendo a missão que esta congregação age, seja na evangelização, seja no processo educacional pedagógico das gerações. Estamos assegurando a continuação desta obra a partir da cessão de uso por mais 50 anos. São mais cinco décadas que por aqui passaram, e com a certeza que nós estamos colaborando com a formação geracional do nosso Estado. Aqui teremos alunos de escolas públicas que terão, no colégio Gentil, a oportunidade da sua inserção", destacou o governador Helder Barbalho.

O contrato, elaborado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), a qual o imóvel está vinculado, em parceria com a Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE), tem por finalidade a utilização do imóvel como instituição de ensino.

"Essa instituição faz parte da educação da história do Pará e do Brasil, pois é o colégio mais antigo em termo de continuidade. Não paramos nenhum dia sequer de funcionar. Esta parceria com o Estado é fundamental para superarmos momentos de dificuldades, como a recente pandemia que enfrentamos", destacou o coordenador geral, Ival Rabêlo.

A diretora pedagógica do colégio, Suely Soares, fala da importância da parceria. "Como educadoras, temos esse viés da maternidade. É uma alegria muito grande, com gratidão ao Governo do Pará. Este ano demonstra a confiança em nossa instituição e trabalha para um país melhor, em um mundo mais esperançoso. Como religiosa, trabalhamos valorizando a vida", finalizou a diretora pedagógica, Suely Soares.

Atualmente, o Gentil Bittencourt é a escola mais antiga do Brasil em pleno funcionamento, com 219 anos.