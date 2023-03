Colégio Gentil Bittencourt investe no incentivo à leitura dentro e fora de sala de aula

Atividades pedagógicas que destacam a importância da leitura na escola trazem uma série de benefícios para os alunos, já que ler amplia a capacidade de contemplar o mundo, assim como influencia direta e de forma positiva na construção de adultos proativos e engajados com a sociedade. Despertar o interesse pelos livros é primordial para o Colégio Gentil Bittencourt.

A escola tem investido em atividades que incentivam os alunos à prática da leitura, tornando o ato de ler uma ação dinâmica e enriquecedora dentro e fora da escola. Um exemplo disso é o "Projeto Leitura", que se desenvolve durante todo ano letivo através de contação de histórias, mediação de leitura na biblioteca, teatros de personagens apresentados pela equipe docente, roda pedagógica de contos e convite a pais e avós para apresentação de histórias nas turmas.

Ter o contato com os livros, desde cedo, ajuda no desenvolvimento do senso crítico e na criatividade dos pequeninos (Reprodução/Colégio Gentil Bittencourt)