Hospital Ophir Loyola terá unidade de cuidados paliativos para pacientes com câncer

Nesta terça-feira (23), o governador Helder Barbalho realizou visita técnica às obras da Nova Unidade da Clínica de Cuidados Paliativos Oncológicos (CCPO), do Hospital Ophir Loyola, em Belém. O novo prédio oferecerá assistência especializada, controle da dor e demais sintomas de pacientes com o câncer em progressão. Ao todo, serão 40 leitos - 20 serão destinados à Unidade de Atendimento Imediato (UAI).

O espaço terá cinco cinco andares, com uma área total de 2.593,83 m², e está localizado na Rua dos Mundurucus, n° 1014, no bairro do Jurunas. De acordo com o governador, "as obras permitirão a ampliação dos serviços de alta complexidade em oncologia, particularmente nos tratamentos paliativos e de urgência e emergência". "Essa será a segunda unidade de todo o Brasil e a primeira da região Norte direcionada para assistência paliativista, um avanço que o Pará estará conquistando no segundo semestre de 2023", ressaltou Helder Barbalho.

A diretora-geral do HOL, Ivete Vaz, explicou como será a estrutura do local: "No térreo, haverá uma sala de espera com 70 lugares e área de internação da CCPO com característica de uma unidade de terapia semi-intensiva, dois leitos de isolamento e acesso direto às ambulâncias para transferir os pacientes com rapidez e conforto ao hospital sede. E no primeiro andar, estão localizados todos os serviços de apoio, sendo quatro consultórios, sala de ultrassonografia, recepção, rouparia, serviço de nutrição e dietética e o Centro de Material e Esterilização”, informou a gestora.

A coordenadora da Clínica de Cuidados Paliativos Oncológicos, Roberta Costa, explica que o serviço se volta para garantir a assistência qualificada a usuários com câncer em estágio avançado. “A medicina paliativa tem por finalidade oferecer qualidade de vida àqueles com a doença em progressão por meio do controle de todos os sintomas físicos, emocionais, sociais e espirituais. A partir da inauguração dessa estrutura específica, conseguiremos oferecer uma assistência personalizada para cada paciente”, enfatizou a especialista.

Radioterapia e medicina nuclear receberam novos equipamentos

O Serviço de Medicina Nuclear e de readequação da radioterapia também passam por obras de ampliação e iniciaram reconstrução neste mês de maio. Os investimentos somam mais de R$ 18 milhões, recursos oriundos do governo estadual, e integram o planejamento estratégico do hospital para modernizar os serviços e ofertar novas tecnologias para o tratamento do câncer. As obras devem durar 9 meses.

O serviço também será reestruturado para receber a instalação dos novos equipamentos. A princípio, serão realizadas reforma e adequação do espaço para a instalação da gama-câmara, um aparelho usado para visualizar a localização de diversos órgãos após a administração de baixas doses de um radiofármaco. Em seguida, uma área desativada será reformulada para ampliar o serviço com a instalação do Pet-Scan, aparelho usado no diagnóstico e estadiamento do câncer.

Outras obras estão em andamento e devem ser entregues, neste segundo semestre, como o novo Centro Cirúrgico, o Casarão Rosa e o auditório Luiz Geolás de Moura Carvalho, local onde são realizados eventos científicos.