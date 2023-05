Governadora em exercício, Hana Ghassan, participa de programação pelos 30 anos do Parque do Utinga

A governadora do Pará em exercício, Hana Ghassan, participou, na manhã deste domingo (7), da programação alusiva aos 30 anos de criação do Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna", a maior área preservada de Belém.

Ao lado do presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), Nilson Pinto de Oliveira, ela descerrou a placa em homenagem ao senador Jader Barbalho, que, então governador do Pará, criou esta Unidade de Conservação de Proteção Integral em 1993.

Um dos pioneiros no estado do Pará e na Amazônia no engajamento pela conservação e preservação da biodiversidade e sociobiodiversidade, Camillo Vianna também foi homenageado durante a programação.

“A gente fica muito feliz de estar comemorando os 30 anos do parque, porque ajuda para que cada vez mais as pessoas tenham consciência da importância da preservação do meio ambiente”, disse a governadora em exercício, Hana Ghassan.

Segundo ela, esse é um espaço único. “É um espaço que nos faz o tempo todo pensar que devemos preservar o meio ambiente para que a gente possa fazer a preservação da própria vida. Então a gente faz esse evento, essas comemorações pelos 30 anos do parque justamente para que a gente possa chamar a atenção sobre esse espaço, que já é muito frequentado pela nossa população. E que a gente possa sempre lembrar que o meio ambiente faz parte do nosso dia a dia e que a gente precisa sempre pensar nisso”, afirmou.,

Presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto de Oliveira, lembrou que o hoje senador Jader Barbalho criou o parque, por meio de decreto do dia 3 de maio de 1973. “Ele está sendo homenageado por conta disso”, disse. O parque existe desde então e tem um papel fundamental. “Nós estamos homenageando o governador Helder Barbalho pelo trabalho que ele está fazendo em prol do meio ambiente como um todo, que é um tema de interesse da humanidade e, particularmente, nosso aqui do Pará”, afirmou.

Também houve homenagem à governadora em exercício, Hana Ghassan. "Ela tem sido essencial na manutenção do Ideflor-Bio, que sustenta este parque e todas as outras 26 unidades de conservação que nós temos no estado”.

Nilson Pinto também falou da homenagem “ao doutor Camillo, nosso inspirador e que deu nome a este parque”. Ele completou: "Portanto, é um dia de festa que começou com a corrida do parque, passou agora pela soltura de seis Ararajubas (que foram reintroduzidas ao habitat natural) e vai se encerrar com homenagens a essas personalidades que tanto contribuíram e contribuem para o Parque Estadual do Utinga".

A governadora do Pará em exercício, Hana Ghassan, também foi homenageada durante a programação pelos 30 anos de criação do Parque do Utinga (Carmem Helena/O Liberal)

Sobrinha de Camillo Vianna, a pesquisadora Noemi Vianna, da Embrapa, falou sobre a trajetória do seu tio, médico, professor e ecologista. Ela lembrou que, quando Nilson Pinto era reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA) e Camillo seu vice-reitor, ambos criaram o “Trote Ecológico" e introduziram, na Universidade, um jardim botânico, que tem mais de 120 espécies. “Camillo Vianna viverá para sempre”, afirmou. Ao final da programação, Hana Ghassan passeou de bicicleta pelo parque.

Sobrinha de Camillo Vianna, a pesquisadora Noemi Vianna, da Embrapa, falou sobre a trajetória do seu tio, médico, professor e ecologista: “Camillo Vianna viverá para sempre” (Carmem Helena/O Liberal)

Uma das maiores Unidades de Conservação (UC) de Proteção Integral em regiões metropolitanas do Brasil completou, na quarta-feira (3), 30 anos de fundação. Com mais de 1,3 mil hectares, o Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna", administrado pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), chega a três décadas representando uma parte importante do bioma amazônico dentro de Belém.

O Parque abriga uma grande quantidade de animais, como aves, peixes, insetos e répteis, além de espécies da flora amazônica, algumas, inclusive, encontradas apenas no local. Quem visita a UC pode apreciar diversos espaços de contemplação da natureza, incluindo os lagos Bolonha e Água Preta. Os dois mananciais são responsáveis pelo abastecimento de 60% da água consumida na capital paraense.