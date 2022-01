Governador comprará vacinas contra covid-19 para crianças de 5 a 11 anos

O governador Helder Barbalho divulgou um vídeo, na internet, nesta noite de quinta-feira (6), em que comunica que vai garantir a vacina contra a covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos, caso seja necessário comprar.

"Eu quero informar a todos os paraenses que, se por ventura, não chegar vacina para todas as crianças, de 11 a 5 anos, que de acordo com autorização e o desejo de seus pais, queirma se vacinar, o governo do Pará irá comprar as vacinas para garantir imunização para todos que queiram se proteger, que valorizem à vida, à pesquisa e à ciência", destaca Helder Barbalho.

Ele comunica ainda, no vídeo, que o Pará foi o estado que mais comprou vacinas nas outras faixas etárias. "E não será agora que vamos deixar a nossa população sem a condição, e acima de tudo sem o acesso a se vacinar. Um abrço a todos e umbora vacinar. Um abraço a todos. Valeu", conclui o governador do Estado.